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英國上周國會大選保守黨取得壓倒性勝利，脫歐計劃有望如期實現，不明朗因素消除，刺激英鎊滙價攀至今年新高，惟日前首相約翰遜擬立法禁止延長脫歐過渡期，英鎊滙價「大選行情」漲幅於周二(17日)全數蒸發，昨天亞洲時段仍未扭轉頹勢。

英國上周四(12日)舉行國會選舉，執政保守黨以「Get Brexit Done」為口號，開宗明義用脫歐作為政綱；在650個議席中，保守黨取得過半數的365席，較2017年時增加47席，是該黨自1987年戴卓爾夫人第二次連任以來的最輝煌勝利。

保守黨重奪下議院控制權，獲英國人民「強力授權」實現脫歐承諾，為約翰遜的大計掃除障礙，擾攘3年多的不明朗局面可望告終，市場預期英國有序脫歐，鎊滙上周五(13日)一度彈升至1.3514美元的今年高位。

評級機構轉為看好，標普確認英國「AA /A-1+」評級，評級展望由「負面」上調至「穩定」，原因是保守黨得到更大授權通過脫歐協議，降低了無協議脫歐風險，又估計英國最終或尋求延長脫歐過渡期。惠譽也確認英國「AA」評級，主要是可能有協議下脫歐，故把英國剔出負面觀察名單，評級展望則維持「負面」，以反映未來英國與歐盟關係的不確定性將延續一段時間。

國會下議院本周重開，約翰遜不久便預告有新脫歐協議法案，並計劃最快於周五(20日)呈交國會。新法案條文包括禁止延長脫歐過渡期，若獲國會通過，意味英國和歐盟倘未能趕及明年12月底前達成協議，雙方就要按照世貿條款進行貿易，開徵關稅無可避免。

根據原本協議，英國即使於下月31日實現脫歐，仍可在12月31日前的過渡期內保留歐盟成員國身份及留在關稅同盟，爭取時間商討新的貿易關係；而雙方於7月1日前可決定過渡期再延長最多兩年。

換句話說，若英國於明年1月底脫歐，過渡期只有11個月，歐盟對能否在如此短時間內達成貿易協議已提出質疑，按以往談判經驗，同類磋商動輒5至9年，英國須於2020年底前談妥關稅、貨物、漁業、金融服務、原產地等貿易協議，簡直是「不可能的任務」。

約翰遜的如意算盤相信是期望藉着保守黨成功「安內」，對外可擺出強硬姿態，迫使歐盟盡快展開談判，如果由歐盟方面要求延長過渡期，英國便有機會獲得一些「甜頭」，例如降低「分手費」(脫歐成本)。

然而，英揆的大膽舉動，重燃投資者對無協議脫歐的憂慮，鎊滙隨即重創，周二急挫逾1.5%，跌幅是今年之最，回落至1.31美元，「大選漲幅」完全抹去。

據摩根大通預測，大選結束後英國無協議脫歐風險維持在25%，屬令人不安的高水平，因此利淡英國經濟與貿易。

附【圖】所見，鎊滙仍在1.31美元水平爭持，考驗近兩個月上升軌的承托力，一旦失守，不排除挫至橫行區即1.28至1.30美元，下一個支持位則看1.22美元。

信報投資研究部

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