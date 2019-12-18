熱門：

今日 23:03 重要通告 港股直擊

珠光控股近12億購廣州商住地

珠光控股(01176)公布，收購通興投資全部股份，作價10.5億元人民幣(約11.66億港元)。

通興投資透過附屬公司持有一幅廣州地皮51%權益；地皮將發展為辦公室、公寓及商業用途的樓宇。項目用作銷售及發展的總建築面積約35.25萬及36.07萬平方米，將分為五期進行發展。

第一期涵蓋4座公寓大樓(包括部分零售)，而佔可供出售總建築面積約3.31萬平方米，目前正在施工，預期於2020年11月竣工；第二期至第五期用作銷售的總建築面積約31.94萬平方米，預期於2024年3月竣工。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads