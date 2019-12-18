即巿股評 港股直擊

中美官方上周五香港時間深夜先後宣布達成首階段貿易協議，美國總統特朗普周一（16日）在白宮表示，中國已開始探購（美國農產品）。侵侵說「我4至5星期前告訴他們，看來我們即將達成協議，我說（你們應）開始採購了，你需要開始採購，結果他們做到。我們農民與中國有很多生意，協議未來數周會定案，其實主要涉及（協議文本）翻譯，那是最重要的事。」

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受《霍士新聞》訪問亦指出，首階協議已經完成，期望連同法律審視等工作，可以在明年1月初簽定，30天後正式生效。庫德洛說，匯率操縱是首階段協議其中關鍵部分，簽署後很快開始第二階段談判，而第二階段協議將取決於首階段是否成功。

今年8月5日，美國將中國列為匯率操縱國，看來，首階段協議未必就如侵侵所講目前只涉及文本翻譯。不過，市場繼續憧憬中美可順利簽署首階段協議，隔晚美股三大指數都再創收市新高。

受美股樂觀氣氛帶動，周二恒指高開122點，早段反覆回調至27563水平已找到支持，午後曾造出27894的逾一個月intraday高位，收報27843，升335點或1.22%；主板成交1053億元。

港股繼上周五之後，相隔一個交易日又再錄得逾千億元的大成交，某程度顯示昨天有投資者「追貨」。值得一提的是，恒指上周五在大市有1171億元成交的配合裂口急升693點或2.56%，與此同時，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，亦升達6個百分點，至44.8%的一個月以來最高水平。強勢股指數或可作為記錄大戶買貨的「痕跡」。

強勢股指數前天再升4.7個百分點至49.5%（截稿時未有周二的數據）。強勢股指數明顯升穿40%的關鍵水平，預示恒指後市可進一步造好。此外，恒指10天線昨天已升穿20天線，發出甚至確認（10天及20天線雙雙上升）指數短線見底訊號，相信恒指可以再創本月新高。

周一「搏拳實錄」提到，由於恒指升穿以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，短線市寬與恒指「牛背馳」亦已解決（resolved），老徐並不太擔心正在「坐艇」的27400點即月short call。

問題是恒指技術已確認轉強，作為trend follower，已不得不考慮風險管理。況且，老徐上周四之所以在夜期急不及待short call，只為博首階段協議的sell on fact效應。事後檢討，當時真係「衰衝動」。

但唔錯都錯咗，現在只盼27600至27900點的成交量密集區能夠有短暫阻力，恒指若出現超買調整、最理想是補回12月13日的部分上升裂口（27048和27405點），老徐的short call就立即平倉；相反，恒指若明顯突破27900點的成交量密集區頂，唯有執行止蝕。

老徐