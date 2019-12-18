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今日 20:56 重要通告 港股直擊

九倉置業64億購會德豐兩星洲投資物業

九龍倉置業(01997)公布，以總價64.17億元購入新加坡烏節路購物帶中心的投資物業Scotts Square和會德豐廣場。

會德豐擁有該公司66.01%權益，而賣方是會德豐全資附屬公司。

該公司指出，該交易是難得一遇的機會，讓公司擴展優質投資物業組合，並獲理想回報。新加坡經濟穩定，其特點為地理面積小，有利投資物業。交易為公司帶來額外收入來源和收益。

Scotts Square位於史各士路一幅約5215.5平方米的永久業權地皮之住宅連商場發展項目。住宅發展部分建有兩幢住宅大樓，共338個單位，當中28個單位尚未出售，並由Wheelock Singapore持有。零售發展部分包括一個基座商場，總樓面面積約1.22萬平方米。Scotts Square乃Wheelock Singapore於2004年9月以3.45億新加坡元所購入的重建項目，並於2011年落成。

會德豐廣場位於烏節路與巴德申路交滙處一幅約7847.3平方米的租賃地皮上，包括寫字樓、基座商場及停車場，總樓面面積約4.33萬平方米。於1993年落成，租賃期餘下69年。會德豐廣場乃Wheelock Singapore的直接全資附屬公司，於1990年9月以3.08億新加坡元的地價購入。

下載港交所通告原文

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