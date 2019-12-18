港股直擊 即巿股評

港股反覆高收，恒指高開103點，早段好淡爭持，最多曾升127點，高見27970點，創7月30日後新高，惟之後升勢不保，曾跌67點，低見27775點，最終恒指收報27884，升40點或0.15%，創逾四個半月收市高位。

北水淨流入19.33億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃內銀，建行(00939)今日有6.25億元淨入；工行(01398)有3.22億元淨入；中行(03988)有1.42億元淨入；農行(01288)有9338萬元淨入。相反，招行(03968)有2.8億元淨走。

科技股方面，瑞聲(02018)有2.95億元淨入；美團點評(03690)有2.84億元淨入；小米集團(01810)有1.19億元淨入；中芯(00981)有6450萬元淨入；中興通訊(00763)有2522萬元淨入；通達(00698)有7194萬元淨入。相反，騰訊(00700)有2.67億元淨走。

醫藥股方面，東陽光藥(01558)有4972萬元淨入；續創新高的藥明生物(02269)有3733萬元淨入

內房方面，萬科(02202)有6149萬元淨入；融創(01918)有1954萬元淨走。

另外，廣汽(02238)有7329萬元淨入。

海底撈(06862)有4242萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、小米、瑞聲、美團、招行、融創、中芯及中行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、小米、中興、東陽光藥、海底撈、廣汽、農行、藥明生物、萬科及通達。