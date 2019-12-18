港股直擊 即巿股評

美股連升五日，惟內地股市受壓，加上觀望美國總統特朗普彈劾進展，港股今早創逾四個半月高位，隨後好淡爭持，全日波幅不足兩百點。

恒指高開103點，報27946，早段好淡爭持，最多曾升127點，高見27970點，創7月30日後新高，惟買盤未有跟進，大市升勢不保，一度轉跌67點，低見27775點，午後好淡拉鋸，最終恒指收報27884，升40點或0.15%，創逾四個半月收市高位。國企指數報11024點，升59點或0.54%。

大市全日成交由昨日的1053.48億元，縮減至今日944.16億元。

個股下跌比例55%，上升比例僅45%。

即月期指升88點或0.3%，報27917，高水33點，成交13.9萬張。

美國眾議院最快今晚會對總統特朗普，包括「濫用職權」和「妨礙國會調查」，進行彈劾表決。特朗普周二致函國會眾議院議長佩洛西及全體眾議員，重申彈劾是不合法，只是民主黨基於「黨爭」而對他採取的意圖政變行動，企圖破壞他連任。

騰訊(00700)力撐大市，向恒指貢獻51點升幅，全日升1.7%；油價創三個月新高，中海油(00883)揚3.5%，為升幅最大藍籌外，也向大市進貢23點升幅。但友邦(01299)跌0.6%；滙控(00005)亦降0.2%；舜宇(02382)降0.8%；銀娛(00027)跌1.6%。

焦點板塊

汽車股：中汽協料內地汽車明年銷量跌2%，一眾汽車股受壓。吉利(00175)跌1.8%；廣汽(02238)跌2%；長汽(02333)下滑0.9%；傳國產Tesla明年或減價兩成，比亞迪(01211)挫3.6%；傳戴姆勒擬增持北京奔馳至75%，北汽(01958)瀉5.1%；華晨(01114)跌2.8%；汽車代理股正通(01728)亦跌3.1%；廣滙寶信(01293)挫3.8%。

藥股：沽壓續大，石藥(01093)跌1.5%；中生製藥(01177)降0.6%；康哲(00867)瀉5.2%；康寧傑製藥(09966)挫4.6%；金斯瑞(01548)挫3.3%；春立醫療(01858)跌3.1%；中金降百濟神州(06160)目標價，收市再跌1.1%，更錄三連跌。

教育股：內地教育部稱，加強高校繼續教育治理能力建設，規範發展網絡教育，教育股弱勢未改。新東方在線(01797)挫3.4%；民生教育(01569)跌2.1%；希望教育(01765)跌0.7%；嘉宏(01935)降1.3%；中滙(00382)跌0.9%；新高教(02001)挫2.8%；博駿(01758)跌2.1%。

新股：今日有三隻新股掛牌，江蘇建材商泰林科建(06193)報1.48元，較招股價1.3元，高13.8%；JS環球生活(01691)收報5.49元，較招股價5.2元，高5.6%，但邁科管業(01553)收報2.15元，比招股價低5.7%；

焦點股份

小米(01810)：遭恒隆地產(00101)董事長陳啟宗家族旗下持有晨興資本減持，收市跌1.7%，成交有19.9億元。

高偉電子(01415)：預期截至今年底止年度溢利與去年同期相比，將錄得明顯改善，全日大升15.5%，成交有5175萬元。

三愛健康(01889)：全日大升46.4%，集團福建永春生產線經福建藥監局現場檢查現已符合《藥品生產質量管理規範》(2010年版)的相關規章，福建藥監局已根據《藥品生產質量管理規範認證管理辦法》第34條依法發回福建永春生產線的散劑GMP證書。