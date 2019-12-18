本地電訊股今日頗為活躍，投資者關注電訊商明年推出5G服務的情況。
數碼通(00315)今早曾急升8.6%，高見6.44元，最新升5.1%報6.23元，成交約2000萬元。公司管理層預計，5G推出初期將會由企業率先應用，而消費者應用則需要確保4G和5G網絡無縫交接後，才會陸續推出。
和記電訊香港(00215)旗下3香港明年推5G月費計劃，入門價介乎300至400元，股價今早曾升3.8%，最新升幅低於1%。
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