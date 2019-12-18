港股直擊 即巿股評

美股繼續其尋頂之旅，侵侵不忘邀功，又係社交平台自吹自擂，表示自佢上任總統以嚟三年幾，美股已133次創新高，大家應該好愛佢咁話喎。係咪每一個美國人都咁喜愛侵侵，阿Man就唔知喇，但至少華爾街班大哥，見住道指升咗過萬點，而美股又屢創新高，應該係無乜詐型。其實侵侵講呢啲，主要係要轉移民主黨動議彈劾佢嘅視線，至於係咪咁樣可以過骨避過彈劾，睇怕無咁容易。不過即使侵侵被彈劾，都係象徵意思大過實際打擊，由於喺中美貿易談判上，美國一直帶住風向，兼且首階段協議似乎都係中國向美國屈服，單係貿易戰侵侵都應該攞晒分。

恒指今早高開103點，開市後表現較為反覆，一度倒跌26點，其後再度回升127點，見過半日高位27970點，亦係算7月30日以嚟高位。不過二萬八點阻力唔少，即使期指上過二萬八樓上，現貨都未能突破此關，高位再度見回吐，大市又再轉向下。半日恒指報收27822點，跌20點；國指則報收10986點，升21點。

今日恒指仍有力向上，主要靠騰訊(00700)撐起，盤中曾高見380元，剛好係之前提過嘅阻力位，阿Man都有提過，騰訊突破340元後，首個目標為360元，上破360元即可向380元挑戰，而380元至400元阻力較大，要再上去就有難度喇。

騰訊見過高位後都回調，其他科網股同樣見有回吐，阿里巴巴(09988)跟小米(01810)半日分別跌0.8%及2%。一對手設股龍頭瑞聲(02018)及舜宇(02382)亦分別回吐0.4%及0.8%，但以累積升幅計算，呢頭蘋概孖寶回吐壓力都好有限。不過三桶油就繼續向上，主要係油價再升，中海油(00883)再裂口上升，半日升2.3%，盤中高位12.42元，剛好接近250日線12.52元阻力位，睇款都差不多。半日升得最戔嘅藍籌係恒安(01044)，半日升2.5%，咁啱半日高位又接近250日線57.44元，除非升穿呢條線，就仲有條件上埋60元，否則又係時候講拜拜。

醫藥股噚日反彈，今日又無影，老老實實醫藥股最激嗰浸已過咗，嚟緊一段時間都係有波幅，冇升幅，最多係跌到平均線有支持博反彈，博反彈嘅嘢要見好識收，否則隨時又得個桔。澳門股今日回吐，習大大到訪反高潮，其實澳門股炒咗幾日，短線已呈超買，抖抖好正常，又即管睇睇習大大有冇好消息帶畀大家，若然大大講嘅澳門未來發展大計，同呢幾日傳出嘅版本一樣，市場料已消息相關消息，高位整固或回調亦合情理，就以銀河(00027)為例，股價唔穿56元，都仲係靠得住。

有人問阿Man二萬八係咪今次終點，阿Man無水晶球，好難預測，見步行步咁睇，暫時港股已回復強勢，短期只要27500點守得穩，即係恒指仍企喺牛熊分界線之上，淡友都唔會有運行，若能升穿28200點，下一個目標為自去年初高位引伸嘅下降軌頂部，即28500水平會有阻力。港股仲有冇得升，大前題係呢段時間唔好爆壞消息，即中美貿易戰停火就停火，咪傾傾吓反枱，咁A股可以穩步回升的話，港股同樣步步高升。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)