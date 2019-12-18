港股直擊 即巿股評

美國房屋及工業數據勝預期，隔晚美股向好，但內地上證指數反覆偏軟，令港股創四個半月高後轉跌，仍守27800，國指中午微升收市，大市成交續旺，半日已過五百億元。

恒指高開103點，報27946，早段好淡爭持，最多曾升127點，高見27970點，創7月30日後新高，惟買盤未有跟進，大市升勢不保，一度轉跌67點，低見27775點。恒指半日收造27822，跌20點或0.1%；國企指數中午收造10986，升21點或0.2%，大市成交517.03億元。

上證半日跌0.1%，報3020；深成指午造10319，升13點或0.1%。

藍籌股大致向下，友邦(01299)下滑0.4%；滙控(00005)亦降0.4%；舜宇(02382)降0.8%；銀娛(00027)跌1.7%；恒安(01044)為升幅最大藍籌及國指成分股，中午升2.5%；騰訊(00700)也升0.9%。

焦點板塊

汽車股：中汽協料內地汽車明年銷量跌2%，一眾汽車股受壓。吉利(00175)跌1.7%；廣汽(02238)挫3.2%；長汽(02333)下滑0.5%；比亞迪(01211)降2.4%；傳戴姆勒擬增持北京奔馳至75%，北汽(01958)挫4.9%；華晨(01114)跌1.7%；汽車代理股正通(01728)亦挫4.1%；廣滙寶信(01293)跌1.9%；中升(000881)降1.1%。

藥股：今早沽壓大，石藥(01093)跌1.5%；中生製藥(01177)降1.5%；康哲(00867)瀉5.8%；啟明醫療(02500)跌2.9%；三生(01530)降2.6%；康希諾(06185)跌2.5%；中金降百濟神州(06160)目標價，半日再跌1%，暫錄三連跌。

豬肉股：據商務部監測，上周豬肉批發價下滑0.8%，累龍頭豬肉股逆市受壓，萬洲(00288)現為表現最差藍籌，中午挫3.3%；中糧肉食(01610)跌2.2%；但雨潤(01068)升1.2%；普甜(01699)乾升1.6%。

焦點股份

小米(01810)：遭恒隆地產(00101)董事長陳啟宗家族旗下持有晨興資本減持，中午挫2.1%，成交有9.1億元。

高偉電子(01415)：預期截至今年底止年度溢利與去年同期相比，將錄得明顯改善，半日大升15.5%，成交有3880萬元。

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