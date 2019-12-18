即巿股評 港股直擊

噚日[下半part]時已經想再encore隻恒指牛(64836)，最後喺2點25分附近，見到恒指5分鐘圖見到SlowSTC(14,3)落到去嚴重超賣水平，於是就將隻(64836)放落場。

今日再睇返，其實由噚日下晝2點25分至3點10分，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都係處於嚴重超賣水平，按呢段時間(64836)高低位做過$0.128/$0.123，平均買入價就係$0.1255。喺呢啲時間落場，真係預咗過夜。

一晚過去，第二朝瞓醒見到日經跌幾廿點咁，心諗恒指今日都有機會呈悶局；到U盤完咗之後，恒指高開升103點，報27946點，高開之後雖然恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)未扯到最盡，但都已經出現鐘擺，仲一度倒跌幾點，但到依家10點14分，恒指再度上揚，報27923點，升79點。點數上雖然無今朝開市嗰下咁高，但5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)已經上到同今朝開市時差唔多嘅水平，(64836)證價做緊$0.139，計落都有10.8%賺幅，都係收割咗先。

坦白講都真係有啲唔捨得割，事關見到個市氣勢直衝上28000點咁款，重點係一開個恒指牛熊證街貨圖，一直都見28000至280999點呢個係重貨區，而今日再睇呢一層已經下移至第二最貼街貨，同埋儲咗過千張期指，且按目前(10點19分)恒指最高做過27951點，換言之第一層嘅27900至27999點嘅街貨有一半已經死咗，剩底嘅唔同重貨區一齊殺，留嚟煲醋咩！

至於下方牛證街貨最貼價都仲係26500至26599點，呢度有相當於400張期指，重貨區咁啱都係屬於第二層，即26400至26499點，呢度有相當於936張期指，但同現價...唔駛計啦，過千點啦。

向上再追殺熊證街貨似乎仍然係目前嘅主要策略，但本住「唔貪心」嘅宗旨，(64836)割咗先；開牛熊證搜尋器見今日有一堆收回價喺26600至26699點範圍嘅牛證上市，即係話聽日牛證將會有一層新街貨，但都講緊同現價爭成千點。

一日未見有近牛，一日都唔好博掉頭住。恒指牛(65363)，收回價26645點，全場最貼價牛證中槓桿比率最高，有約22.33倍，「吓？」係呀，頂住先啦，吼5分鐘圖先好落場，仍然以小注為上，皆因恒指頂穿條保歷加通道都幾日啦，同埋無奶油輸返份聖誕禮品出去架嘛，最多輸張花張好啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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