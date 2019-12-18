重要通告 港股直擊

綠城中國(03900)公布，收購上海新湖房地產開發35%股權及合作協議，應付總額為36億元(人民幣．下同)，包括股份轉讓代價5.5億元及財務資助30.5億元。

上海新湖房地產開發持有位於上海市普陀區明珠城項目的一部分，當中涉及住宅、商業大樓以及地下室的開發。

董事會認為，進行收購事項及開發目標項目將為集團在中國進一步多元化發展投資物業開發業務提供機會，充分利用賣方在長三角有利的土地資源優勢及在上海豐富的開發運營經驗，收購事項符合集團的長期願景，可擴大集團的收入基礎，增強其財務狀況。