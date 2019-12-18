港股直擊 即巿股評

港股近日氣勢如虹，恒指技術上仍未超買，港股預託證券(ADR)預示今早仍能靠穩，市場聚焦國家主席習近平下午到訪澳門發表談話。

美股連升第五日，三大指數齊創收市新高。美國樓市和工業生產數據強勁，增加投資者對美國經濟的信心。道指尾段升幅收窄，收報28267點，升31點或0.11%；納指收報8823點，升9點或0.1%；標普500指數高見3198點，創歷史高位，收報3192點，微升1點。

家得寶(Home Depot)受美國強勁樓市數據帶動，股價升逾1%；網上串流平台Netflix海外業務，尤其是亞太業務正在加速增長，刺激股價升3.7%，是標普500指數升幅最大的成分股之一。

國際油價連升第四日，有報道指，美國將加大對伊朗船運和金屬的制裁力度，都推高油價。紐約明年1月期油企穩每桶60美元水平，收報每桶60.94美元，升73美仙或1.21%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.59元，較本港收市低0.11元；騰訊(00700)ADR收報371.24元，高0.04元；國壽(02628)ADR收報21.24元，低0.11元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.18元，高0.12元；中石油(00857)ADR收報3.85元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.58元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.21元，高0.26元；聯通(00762)ADR收報7.02元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.09元，高0.01元。

ADR港股比例指數報27872，較周二恒指收市高29點或0.1%。恒指昨日收報27843，升335點或1.22%，全日成交增至1053.48億元。恒指14天RSI升至65.5，仍未升至70之技術超買水平。

焦點板塊

澳門相關股：國家主席習近平今日下午將抵達澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國20周年」系列活動，習近平將在機場對媒體發表談話。新華社報道，為推動澳門由博彩走向多元，實現永續發展，中央提出「支持澳門建設世界旅遊休閒中心，加快建設中國與葡語國家商貿合作服務平台」，「支援澳門推動經濟適度多元化，加快發展休閒旅遊、會展商務、中醫藥、教育服務、文化創意等產業」。澳門股份以信德集團(00242)近期表現最突出，股價四日累升近三成三。

焦點股份

高偉電子(01415)：發盈喜，預期截至12月底止年度盈利較去年明顯改善，主要因為相機模組銷售額上升、生產量改善，以及有效成本管理所致。

小米(01810)：根據港交所權益披露數據，上周四(12日)小米遭主要股東石建明出售2.4億股，每股作價約9.41元，較當日收市價9.93元折讓5.2%，套現約22.6億元。小米昨日收報10.68元，升1.5%。石建明所持股下跌1.38個百分點，至10.49%。石建明為晨興資本董事總經理，是小米上市前的主要股東之一。

今日三隻新股掛牌。據耀才交易市場，銷售標準預製管道接頭產品的邁科管業(01553)，暗盤收報4.5元，招股價2.28元高出九成七。內地小型家電商--JS環球生活(01691)暗盤收報5.17元，較招股價5.2元低0.6%；江蘇建材商--泰林科建(06193)暗盤收報1.73元，較招股價1.3元高出三成三。