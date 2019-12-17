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【北水手影】淨入達50億 淨掃騰訊15.6億

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隔晚美股三大指數創新高，中港股市今日亦造好，港股高開122點，早段升幅一度收窄至55點，低見27563點，但之後重拾動力，午後曾飆386點，見27894，創11月7日後新高，最終恒指收報27843，升335點或1.2%。

北水淨流入50.15億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水繼續力吸多隻科技股，騰訊(00700)有達15.64億元淨入；美團點評(03690)有4.29億元淨入；瑞聲(02018)有1.91億元淨入；小米集團(01810)有1.54億元淨入；舜宇(02382)有235萬元淨入；中興通訊(00763)有8471萬元淨入。

內銀亦續是北水重點吸納對象，建行(00939)今日有5.51億元淨入；工行(01398)有2.28億元淨入；中行(03988)有2.06億元淨入；農行(01288)有4374萬元淨入。相反，平保(02318)有1.69億元淨走。

其他藍籌股方面，港交所(00388)有1.51億元淨入；神華(01088)有4340萬元淨入。相反，萬洲國際(00288)有8423萬元淨走。

其他淨流入較高股份有，贛鋒鋰業(01772)有1.43億元淨入；創新高的藥明生物(02269)有8481萬元淨入；融創(01918)有5515萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、舜宇、工行、瑞聲、小米、美團、平保、中行及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、美團、小米、贛鋒鋰業、萬洲、神華、港交所、藥明生物、農行及中興。

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