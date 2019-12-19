即巿股評 港股直擊

承接周一（16日）介紹《行為金融學》一書，有關人腦中X系統和C系統如何影響投資者的行為。今天再引述書中例子，說明控制情緒對作出正確投資決策的幫助。

一個簡單的實驗，參加者分別是大腦受損因而不感任何恐懼的人及普通正常人，並試玩一個「擲銀仔」賭博遊戲。一開始時每位參與者有20元，遊戲規矩是每回合開始時可決定是否參與，若下注的話，每次最多是1元；出「公」會贏得2.5元，出「字」損失下注的1元，持續20回合。

理論上，由於損益的不對稱性（收益 > 損失），每個回合的預期收益是1.25元，20回合都參與下注的話，總預期收益是25元。反之，若完全不參與下注，最後仍持有20元。因此，從理性的角度來看，選擇持續下注得到的預期回報將會最大。

然而，實驗結果顯示，感覺不到恐懼的人有逾八成選擇下注，反之普通人只有近六成。此外，一旦面對虧損的回合時，感覺不到恐懼的人有逾八成半選擇下注下一回合，普通人繼續下注的比例只有不足四成。強烈的反差，意味損失的痛若所帶來的恐懼，遠大於理性的分析。實驗也發現，隨著遊戲參與的時間愈久（重覆參與遊戲），普通人參加下注的比率反而會持續下跌，反映他們的決策愈來愈糟糕。

放諸於投資市場，由於宏觀局勢很多時存有不少憂慮，結果「恐懼」使投資者忽略了市場仍有不少潛在獲利的好機會。

事實上，過去十多年宏觀環境已不知經歷幾許風雨，早已證明了抱持樂觀心態更有著數。尤其是每當危機、股災、市場憂慮時，更是入市時機。不過，失敗的投資者依然是因為恐懼心理而不敢買入被低估的股票；反之，樂觀的投資者因為堅持到底，在每次風浪過後身家又再進一步水漲水船高。

堅持作戰，克服「心魔」當然並不容易。兼具價值及增長的股票當然不多見，在中概股之中，曾與BAT並駕齊驅的百度（BIDU）可能值得再度關注的一員。因為過去核心搜尋業務的走樣，醫療廣告的規範導致線上廣告收入裹足不前，加上遇到抖音（TikTok）搶佔了不少市場份額，增長概念光環大大褪色，防守性又不足，所以估值跌至相當便宜水平。

然而，相信上述大部分不利因素早已反映在股價之上。時移勢易，百度近兩季業績已有見底跡象，其開放式的人工智能（AI）平台業務潛力其實不俗，有望再度殺出重圍。

（筆者及相關人士持有阿里巴巴、騰訊、百度的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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