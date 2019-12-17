即巿股評 港股直擊

超級周過後頓見中線晴朗，成功激活大市，落後板塊發威，長和系後今日有鐵建股；個別強勢股回勇；連沉寂多時的股王騰訊(00700)也放話復甦有望，推動EJFQ系統開長線綠燈。

個股選擇極多，用戶多用系統功能隨時發現到更多機會。

騰訊轉綠燈，騰訊概念股也有返些少生氣。本文集中講同程藝龍(00780)。

先直接講，同程算不上OTA(Online Travel Agency，線上旅行社)頂級龍頭，對上有隻小股王美團(03690)，也有同程本身第二大股東攜程。

「父幹股」為本欄偏好的一類股份，同程的父幹就是騰訊。同程得以在三、四線城市OTA市場稱霸，成為市值近270億的電子消費股，主因是微信和移動QQ中，「錢包」界面內的「火車票機票」及「酒店」的接入權，由同程獨佔。即用戶由微信或移動QQ搜索並購買相關服務的生產，都由同程一手接下。

短線題材上，由於今年春節較早來臨，春運火車票上周四(12日)已開售。國鐵集團早前預計，春運全國鐵路預計發送旅客4.4億人次，按年增長8.0%。

互聯網和電話購票比車站售票窗和代售點早兩天發售，鐵路12306售票系統擴容，系統日均穩定售票能力從1500萬張提高到2000萬張。

更特別是今年正式採用電子化客票，選擇使用電子客票的旅客，可使用本人身分證或者鐵路購票12306手機APP的動態二維碼，通過自助閘機驗證，辦理進出站手續，不用再如往年要排隊換取實體紙質車票。

官方取態已很明顯，力谷火車春運電子化。由於往年必需實體車票，網上購票意義不大，今年車票開賣後，各大主要車站，已沒有排隊人龍出現，OTA必然受惠，而同程可成為美團以外另一選擇。

走勢上，同程藝龍10天、20天、50天和100天線在現水平滙聚，現水平可小注入，上方先睇250天線(約14.16元)，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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