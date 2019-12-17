港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數又創新高，A股上證指數今日重上三千點大關，港股昨日回調過後，今日重拾動力，全日回升逾三百點，創近個半月高位，成交增至過千億元。

恒指高開122點，報27630，升幅一度收窄至55點，低見27563，但A股持續向好，港股重拾動力，午後升幅更擴至386點，高見27894，創11月7日後最高，尾市略回順，最終恒指收造27843，升335點或1.2%；國指曾重上11000點，收報10964，升186或1.7%，大市成交增加至1053.5億元。

個股上升比例61%，下跌比例為39%。

即月期指升249點或0.9%，報27829，低水15點，成交15.6萬張。

上證指數重上3000點大關，收造3022，升1.3%；深成指升1.5%，報10306。

藍籌股普遍向上，友邦(01299)升1%；滙控(00005)走高1.2%；建行(00939)升2%；中生製藥(01177)漲3.7%；石藥(01093)揚4.2%，石藥與中生製藥包辦升幅最大首兩隻藍籌；港股成交增，港交所(00388)也升1.9%；潤地(01109)委任新主席，收挫2.5%。

焦點板塊

內地券商股：A股表現標青，券商股獲炒起，中信証券(06030)與海通證券(06837)為升幅最大首兩位國指成分股，全日分別飆5.5%和5.1%；中信建投(06066)漲2.3%；招商證券(06099)也彈升4.3%；華泰(06886)揚3.9%；光大證券(06178)升4.1%；申萬宏源(06806)更炒高6.9%；中州(01375)急升7.3%。

科技股：持續強勢，騰訊(00700)見四個半月高，全日升3.2%，更向恒指貢獻91點，本月暫錄25億北水淨買的小米(01810)升1.5%；阿里巴巴(09988)創本港上市後新高，曾見205.8元，全日漲1.4%；美團(03690)升2.2%；連帶5G股亦向好，鐵塔(00788)揚4.9%；京信(02342)也揚4.1%。

本地股：跑輸大市，新地(00016)跌1%；中電(00002)降0.5%；領展(00823)跌0.4%；香港電訊(06823)下滑0.7%；另外英鎊回吐，拖累長建(01038)跌1.3%；電能(00006)也降0.4%。

教育股：持續受壓，中國科培(01890)挫4.1%；新東方在線(01797)也降2.2%；天立教育(01773)跌3.2%；中國東方教育(00667)跌1.8%；睿見(6068)跌1.2%；希望教育(01765)跌0.7%。

焦點股份

海爾電器(01169)：母公司海爾智家(600690.SH)目前正在探討私有化海爾電器的方案，海爾電器復牌後炒上，曾大升20%，全日仍揚9.4%，成交有6.9億元。

贛鋒鋰業(01772)：稱真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo，簡稱TWS)電池供不應求，股價應聲炒上，全日大升8%，成交有3.28億元，其A股(002460.SZ)更漲停。

美的置業(03990)：早前配股，但今日突受追捧，以全日最高位23.5元收市，全日飆8%，成交有1.23億元。