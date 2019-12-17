港股直擊 即巿股評

記得11月上旬港股那幾日升勢令人振奮，事關10天、20天及50天線終於齊齊向上擺出牛陣，當時我估後市可以升到28500點，坊間甚至不少人看三萬點，結果11月11日的「殤11」將升勢破壞打回原形。毫無疑問中美達成貿協打救了中港股市，執筆時恒指仍未升破11月7日高位27900點。

今日信報B疊陸文兄的《談股論策》講了一個利好技術形態，就是50天線上周後期上穿了100天線，指今年恒指走勢顯示，50天線升穿或跌破100天線帶來頗直接的相關性，升破的話，恒指可持續上升兩三個月並見頂；相反若跌破，即有兩三個月出現尋底。那即管看看恒指能否反覆升至明年2月中。

昨日用即市異動策略(創20日高位，成交比率高於1倍)篩選並買了天能動力(00819)，今日升3%突破100天線，未算好勁，但基於估值夠吸引，可持有。今日篩選股中可留意彩客化學(01986)，此股2015年7月上市，招股價4.01元，今日曾抽升一成三報1.97元，仍不及招股價一半，市值約20億。公司主要業務為染料及農業化學品中間體、顏料中間體及電池材料的生產和銷售，以及環保技術諮詢。集團為全球最大的DSD酸生產商。DSD酸主要應用於熒光增白劑，終端應用至紡織品染白、紙張增白和洗滌用品中的亮白成分。集團亦為全球三大一硝基甲苯生產商之一。PNT、ONT以及MNT統稱為一硝基甲苯。PNT是生產DSD酸的重要原材料，彩客化學自行生產一硝基甲苯後可穩定上游原材料之供應。

彩客化學全年業績料有驚喜

彩客化學截至6月底止6個月中期純利4.07億元人民幣，同比增幅達2.35倍，每股基本盈利0.3912元人民幣，已高於去年全年每股盈利(0.21元人民幣)八成六，意味目前8.1倍的往績PE有一定吸引力。期內毛利率增加28.3%至62.4%，主要是市場供求關係變化，染料中間體銷售價格上漲。公司在中期業績報告內指出，預計DSD酸的供應短缺的現象短期內會繼續維持，利好集團核心產品的銷售，對集團2019年度業績充滿信心。

彩客化學的基本分析評分(F-score)有7分，屬高分區，去年底的股本回報率(ROE)有16.9%，淨負債比率升至37.7%，仍屬可接受水平。公司上月連番回購，最高回購價為1.82元，現價1.89元，中線有力挑戰50周線約2.3元，跌穿1.65元止蝕，不過美中不足是目前未有分析員覆蓋，故不宜重注。

羅崇博 (杜比)