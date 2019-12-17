即巿股評 港股直擊

其實市場嚟嚟去去都仲係炒緊兩大利好消息，包括中美達成首階段貿易協議，英國保守黨大選獲勝，歐美股市呢兩日都做好。港股噚日稍稍調整後，今日又發力，喺外圍股市做好下，港股高開，繼續做好並升至個半月高位。

恒指高開122點，開市升逾200點後，升幅曾收窄至55點，其後內地公布優於預期嘅經濟數據，A股做好，上證指數重上3000大關，帶動港股再擴大升幅，盤中最多升321點，見個半月高位27829點。恒指中午報收27815點，升307點；國指則升187點，報收10966點。

缸邊友笑言今日特首唔喺香港，無咗行政會議前見記者，少咗呢個人肉熊指標，個市先有得扶搖直上。大市向上又點少得騰訊(00700)呢隻指數權重股帶動，騰訊自從突破咗340元後，走勢轉好，今日半日更急升3.2%，報371.2元，大有條件向住380元下一阻力戰。

而其他科網股同樣有資金追捧，阿里巴巴(09988)創205.8元上市新高，半日報收205.4元，升2.2%。美團(03690)跟小米(01810)則分別升2.3%及1.1%。而手設股及5G股亦繼續有資金流入，不過升幅較之前溫和，開始喺高位整固。

醫藥股調整咗一輪，今日終見似樣反彈，主要係龍頭股中生製藥(01177)旗下抗腫瘤藥獲國家藥品監督管理局頒發藥品補充申請批件，股價半日飆4.8%，係表現最佳藍籌。其他醫藥股普遍亦錄得3%以上升幅。

而中美達成首階段協議，市場對明年全球經濟放緩憂慮減少，油價回升支持三桶油向上。不過油價仍然係大型長方型上落格局，三桶油升勢未必能持久，阿Man一向對三桶油有戒心，目前呢種睇法未有改變。

上周阿Man曾表示可留意內地券商股，原因係一旦澳門真係發展人民幣證券交易中心，都係中資券商最有優勢。而今日A股有表現，券商股即落鑊，大部內地券商股都錄得4%以上升幅，當中中信建投(06066)更升近6%。

相反澳門股今日見回吐，銀娛(00027)升得勁亦回得較多，半日跌近2%，藍籌當中包第尾，其他澳門股跌幅低於1.5%，相對日前升幅，回吐壓力唔算大，都只係正常回吐，有炒鬼臨近長假期食糊套利好正常。

不過中美達成首階段貿易協議呢個消息已炒足一個星期，喺假日氣氛逐漸濃厚下，短期港股再大幅向上動力未必夠。估計短線大市仍有望向27900至28000點，即11元高位挑戰，但要進一步向上再突破，似乎有啲難度。但只要大市守住250日線(27480點)上面，上升形態未變，咪多手做淡同大方向對著幹。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)