港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再創新高，內地上證指數亦重上3000點大關，推動港股半日升逾三百點，再創逾一個月高位。

恒指高開122點，報27630，升幅一度收窄至55點，低見27563，但A股持續向好，港股重拾動力，臨近午市最多升321點，高見27829，再創11月8日後最高，中午挨近高位收市。恒指半日收造27815，升307點或1.12%；國企指數中午收造10966，升187點或1.74%，大市成交534.08億元。

上證指數重上三千點大關，收造3013，升0.97%；深成指更升1.08%，收10268。

藍籌股大致造好，友邦(01299)升0.6%；滙控(00005)走高1.2%；建行(00939)升1.2%；中生製藥(01177)漲4.8%；石藥(01093)揚4.4%，中生製藥與石藥包辦升幅最大首兩隻藍籌；潤地(01109)委任新主席，中午則跌1.3%。

焦點板塊

內地券商股：A股表現標青，券商股獲炒起，中信証券(06030)為升幅最大國指成分股，中午飆5.5%；中信建投(06066)飆5.9%；招商證券(06099)也彈升5%；華泰(06886)揚4.8%；光大證券(06178)升4.6%；海通(06837)也升4.3%。

科技股：持續強勢，騰訊(00700)升3.2%；本月暫錄25億北水淨買的小米(01810)，中午升1.1%；阿里巴巴(09988)創本港上市後新高，曾見205.8元，中午漲2.2%；美團(03690)升2.3%；連帶5G股亦向好，鐵塔(00788)揚4.9%；京信(02342)也揚4.1%。

本地股：跑輸大市，新地(00016)跌0.7%；中電(00002)降0.5%；領展(00823)跌0.4%；香港電訊(06823)下滑0.5%；煤氣(00003)無升跌；另外英鎊回吐，累長建(01038)跌1.5%，為表現最差藍籌；電能(00006)也降0.4%。

焦點股份

海爾電器(01169)：母公司海爾智家(600690.SH)目前正在探討私有化海爾電器的方案，海爾電器復牌後炒上，曾大升20%，中午仍揚9.8%，成交有4億元。

贛鋒鋰業(01772)：稱真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo，簡稱TWS)電池供不應求，股價應聲炒上，半日大升8.5%，成交有2.2億元，其A股(002460.SZ)中午更升停。