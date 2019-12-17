即巿股評 港股直擊

噚日港股雖然彈升兩日之後終於見返少少回調，又因為個市彈得太快同太高，所以搞到市場上無近牛供應，基於後者為比較重要考慮因素(無近牛就梗係焗住向上打架啦)，於是就揀咗隻恒指牛(64836)出嚟，仲喺噚日朝早11點至11點25分，吼恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)落到超賣水平時入場，按呢段時間(64836)高低位做過$0.112/$0.106，平均買入價即係$0.109。

去到噚日下晝，其實(64836)都真係有幾格執，但就真係得嗰幾格，次是就把心一橫，索性比多少少耐性等(64836)儲肥啲。結果喺噚日收市時見恒指跌逾170點，都真係有啲嚇到半死，但見(64836)尾市最低見$0.104，計落都係輸五格，都仲頂得順。

今朝早起身睇新聞，見到日經都有升，但都係得幾十點，心諗恒指今日開市都應該都咁上下。到我坐巴士返公司時，見恒指開市升112點，做27630點；返到公司之後就見恒指升幅擴大擴，拿拿聲開埋個5分鐘圖睇，就見到SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，再睇埋(64836)，見證價有$0.11X，最高見$0.121，唔理咁多都將(64836)沽咗貨先，按恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)喺大約9點40分至9點50分出現超買，呢段時間(64836)高低位做過$0.121/$0.115，平均賣出價$0.118，計落都有8.3%賺幅。

過夜計呢個賺幅真係唔算多，但都選擇拿拿聲沽走，主要原因係開市無耐就見到分鐘圖出現超買，即係話再過多陣就會出現鐘擺，咁大市就會掉頭走，如是者(64836)又要再次面對捱價問題。向來無乜耐性嘅我，梗係唔想再捱價、再等過啦。(BTW，有無耐性都好，作為一個老散嚟講，都應該唔想捱價掛)

依家10點27分，見恒指升幅收窄完再略為擴闊返，依家做緊27645點，升137點，日線圖上見恒指暫呈「十字星」，無乜嘢嘅，仍然企喺250天線(27480點)之上就已經好好啦。又因為呢幾日嘅升幅，條10天線(26819點)已經先後升穿20天線(26754點)、50天線(26787點)同100天線(26549點)，同步見20及50天線勢頭向上；唯獨要留心嘅係，SlowSTC(14,3)兩線上到嚴重超買水平，倒底佢會係超買再超買，還是真係暗示大市要抖一抖呢？

再睇恒指牛熊證街貨圖，以依家10點35分計，恒指最高做過27724點，即係話最貼價嘅熊證街貨層27700至27799點嗰262張期指，其實有一大半已經死亡，剩底未死嘅見到個市氣勢磅礡咁款，可能敗走都唔奇，而重貨區仍然係28000至28099點，呢度有相當於750張期指，比噚日已經多咗194張，不過，仍然唔夠牛證重貨區嘅多，有相當於1136張期指，不過喺26400至26499點呢度呢！

又遇上技術分析vs街貨嘅時候，既然十次有九次都係向住街貨走，按呢個統計結果，可以小注試下恒指牛(64863)，係呀，encore呀，雖然唔係全場最貼價，收回價去到26494點，不過係近牛嚟講屬第二高槓桿，且低街貨亦係另一個賣點，呢啲時候係人都搶近牛啦架啦！吼恒指5分鐘圖見超賣先好落場，呢一注只係希望可以增加份聖誕禮物嘅金額，而唔係無咗份聖誕禮物，愈近年尾愈唔好勉強呀！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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