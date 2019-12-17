港股直擊 即巿股評

周一歐美股市全線上升，受一連串好消息支持，包括中美達成首階段貿易協議、英國保守黨在大選中獲勝、中國經濟數據好過預期等，港股預託證券(ADR)預示今早恒指高開過百點。

德國及法國股市再創紀錄新高，英國倫敦富時100指數更急升逾2%，英美煙草，嘉能可及必和必拓顯著造好。

美股連續第四日高收，三大主要指數創歷史新高兼收市新高。道指高見28337點，收報28235點，升100點或0.36%；納指收報8814點，升79點或0.91%；標普500指數收報3191點，升22點或0.71%。

油價三連升，紐約明年1月期油企穩每桶60美元水平，持續創近三個月高位，收報每桶60.21美元，升14美仙或0.23%。

美國眾議院司法委員會在周三眾議院進行全院表決，彈劾總統特朗普條款前公開完整的彈劾報告。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈普遍上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.65元，較本港收市高0.65元；騰訊(00700)ADR收報361.23元，高1.43元；國壽(02628)ADR收報21.3元，低0.05元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.82元，高0.08元；中石油(00857)ADR收報3.8元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.5元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.12元，高0.42元；聯通(00762)ADR收報6.97元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.08元，高0.01元。

ADR港股比例指數報27626，較周一恒指收市高118點或0.43%。港股連升三日後，昨日回吐收報27508，跌179點或0.7%，仍守250天牛熊線(現處27472點)收市。

本港今日下午四時半將公布11月失業率，預估為3.2%，前值為3.1%。

焦點股份

海爾電器(01169)：控股股東海爾智家(600690.SH)公布，指其目前正探討私有化海爾電器，若潛在私有化進行，可能導致海爾電器在聯交所撤回上市。潛在私有化計劃為證券交換要約，代價計劃以海爾智家擬於主板申請上市發行的H股來支付。海爾電器將於今日復牌。

中國太平(00966)：公布今年首11個月累計保費收入，合共約1614.65億元人民幣，按年增長12.7%。

卓悅控股(00653)：發盈警，預期截至12月底止年度虧損，將會較去年的3960萬元大幅增加。

深圳控股(00604)：11月合同銷售額按年升1.7倍；首十一個月總合同銷售額約134.56億元人民幣，按年上升四成九。

第一拖拉機(00038)：公布旗下全資子公司神通公司因持續虧損，2016年被列為國務院國資委「處殭治困」專項工作中的殭屍企業。目前，因神通公司資不抵債，難以清償到期債務，神通公司擬向人民法院申請破產清算。