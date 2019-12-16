重要通告 港股直擊

上海電氣(02727)稍早在互動平台表示，隨着中證監發布《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》，該公司將在前期工作的基礎上，加速推進分拆上市工作，進一步提升公司的估值，為股東創造價值。

該公司發表澄清公告指出，在定期報告及e互動中對分拆上市的有關表述是遠期戰略規劃，在能否實施、具體實施方案，以及實施時點上存在重大不確定性。

目前，有關事項尚在論證中，尚無實質性進展，尚未就該公司附屬公司分拆上市事項形成任何具體可操作性方案、具體時間計劃，以及履行各項審批決策程序。