今日 18:55
重要通告
港股直擊
海鑫集團(01850)公布，截至10月底止半年，股東應佔溢利402.3萬元，按年減少63.74%，每股基本盈利0.5仙；不派中期息。
期內，集團錄得收益8386.5萬元，按年跌40.57%。
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今日信報
沙田新城市遭「裝修」 警進商場拘12人
期指短線或先行高位整固
陳檬
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南水淨買20日 A股後市多造好
信析
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今日信報
協議若不平等 簽署也是枉然
辛思維
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今日信報
Dialogue with the losers trumps talking to the winners
Stephen Vines｜ EJ Insight
皮質醇過多勿輕視
黃啟斌醫生｜ 信健康
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周奐彤
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財富管理
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