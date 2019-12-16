港股直擊 即巿股評

港股反覆回吐，恒指低開157點，甫開曾挫214點，低見27473點，於250天牛熊線(現處27472點)見支持，一度倒升28點，高見27715點，創11月8日後新高，惟大市再度回落，最終收報27508，跌179點或0.7%，三連升告終。

北水淨流入48.04億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水流入多隻科技股，騰訊(00700)有4.58億元淨入；小米集團(01810)有3.92億元淨入；舜宇(02382)有2.1億元淨入；美團點評(03690)有9548萬元淨入；中興通訊(00763)有7014萬元淨入；中芯(00981)有1.54億元淨入。僅金山軟件(03888)有192萬元淨走。

中資金融股亦是北水重點吸納對象，建行(00939)今日有4.89億元淨入；工行(01398)有1.62億元淨入；太保(02601)有1.6億元淨入；平保(02318)有1.05億元淨入；招行(03968)有1.02億元淨入。

藍籌友邦(01299)有1.05億元淨入。

融創(01918)有2.15億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、融創、建行、小米、太保、中芯、舜宇、美團及金山軟件。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、小米、美團、建行、招行、中興、平保、舜宇、融創及友邦。