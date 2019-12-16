港股直擊 即巿股評

市場消化中美達成首階段貿易協議，港股連升三日後，投資者趁高獲利，累港股曾急吐逾兩百點，仍守250天牛熊線(現處27472點)收市。

恒指低開157點，報27530，跌幅曾擴至214點，低見27473點，但牛熊線見支持，加上內地公布經濟數據後，大市一度短暫止跌回升，最多倒升28點，高見27715點，創11月8日後高位，惟大市再度回落，尾市跌幅擴大，最終收造27508，跌179點或0.7%；國企指數收造10778，跌59點或0.6%，大市成交798.4億元。

個股上升比例只得48%，下跌比例為52%。

即月期指跌124點或0.45%，報27580，高水72點，成交12.5萬張。

國家統計局公布，11月份全國規模以上工業增加值按年增長6.2%，高於市場預期的增長5%；社會消費品零售總額3.81萬億元人民幣，按年升8%，高於市場預期的升7.6%；另外，首11個月全國固定資產投資53.37萬億元人民幣，按年增長5.2%。

藍籌股個別發展，友邦(01299)拖累大市，質低恒指55點，全日跌2%；騰訊(00700)下滑0.3%；滙控(00005)亦降0.6%；建行(00939)下滑0.8%；申洲(02313)降2.4%，為包尾藍籌；無升跌；英國保守黨勝出大選，英鎊上揚，帶挈長建(01038)升2.5%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

內房股：中國首11月商品房銷售額增7.3%，部分內房股逆市造好，融創(01918)跑贏一眾國指成分股，收升2.4%；潤地(01109)也走高1.3%；時代中國(01233)彈升3.9%；分拆物管業務的寶龍(01238)走高3.3%；合景(01813)升2.3%；新城發展(01030)升2.2%；奧園(03883)漲3.7%；旭輝(00884)漲2.7%。

手機股：憧憬5G新機陸續出台，手機股續熱炒，比亞迪電子(00285)炒高6.3%，通達(00698)急揚7.7%，更錄五連升；舜宇(02382)則升2.4%；丘鈦(01478)漲2%；高偉電子(01415)急升13.2%；瑞聲(02018)升1.4%；信利(00732)急揚7.6%；上周錄北水淨買近13億的小米(01810)，收升1.2%。

澳門股：國家主席習近平本周三至周五會到澳門，市場憧憬有好消息公布，澳門股普漲，信德(00242)大升一成；金沙(01928)也升0.3%；新濠(00200)揚3.5%；銀娛(00027)走高1%；永利(01128)升1.5%；澳博(00880)升1%；佳景(00703)爆升25.4%；僅美高梅(02282)跌0.9%。

教育股：整體受壓，中國科培(01890)挫4.6%；辰林教育(01593)挫4.4%；希望教育(01765)與新東方在線(01797)分別降3.6%；宇華(6169)跌2.8%；思考樂(01769)降2.9%。

航運物流及港口股：貿易戰達成首階段協議，多股跑出，周四(19日)特別息除淨的東方海外(00316)創逾一年高，收市升1.6%；中遠海能(01138)飆5.9%；嘉里物流(00636)升4.3%；招商局港口(00144)升3.7%；青島港(06198)升3.6%；天津港(03382)升2.7%。

焦點股份

保華集團(00498)：以合共6.59億元人民幣出售嘉興碼頭及江陰碼頭的股權，中午復牌後炒上，全日升20.3%，成交有565萬元。

國泰(00293)：全日下滑0.6%。機管局日前公布，香港國際機場11月客運量為500萬人次，按年減少16.2%，跌幅為自2009年6月以來最大。

老恒和(02226)：股東申請禁令，阻止主席兼控股股東陳衛忠售股，全日大跌8.8%，成交有737萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。