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【短線出招】明年甚麼策略可贏「ATM」

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上期講明年選股思路，四大範圍跟追英SIR，問題是究竟具體策略應如何制定呢？

最懶方法是年頭一筆過買入「ATM」，即阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)，持有至年底，設15%追蹤止蝕。

第二個方法仍然是今年明顯跑贏大市的「恒綜強勢股策略」，即過去12個月表現最好、有5個或以上分析員覆蓋，以及預測市盈率區間及預測股息率區間均不能高出歷史中位數1個標準差，買入頭十隻並持有一季，再用同一方法每季轉換組合持股。最近兩次的EJFQ的實戰班，我們均篩選到多隻內房股，常客有中海宏洋(00081)、融創(01918)及中駿(01966)，之後均一直強勢。不過用此方法，將不會買到「ATM」，且看明年此策略能否贏到三大中資科網股。

但很多散戶都喜歡短炒，追求快感，最可行的方法是「20日新高+成交比率」，再配合平均線配搭(如10天高於20天及50天線，股價低於250天線)，以及分析員數目，應可捕捉小米(01810)以及上周四叫買的信德(00242)的短線突破，用14天RSI升至75至80水平止賺，不過此方法可能令你組合股份買得較散，必須盡量控制在10隻以內，並且需要定止蝕原則。

用此方法，今日下午篩選到中集安瑞科(03899)及天能動力(00819)，兩隻的分析員目標價較均現價有相當大之上升空間，最後揀了初升的天能動力，5.57元買，初步目標睇6元。

羅崇博 (杜比)

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