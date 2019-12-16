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平安好醫生(01833)宣布，與泰國最大的醫療集團曼杜斯特醫療集團(簡稱「BDMS」)合作推出的海外視頻二診服務正式上線。

該服務為平安好醫生的用戶提供泰國頂尖醫生的視頻諮詢及二次診療意見，讓國內患者毋須出國門，即可與全球頂級醫生「面對面」，幫助他們獲取更多元、全面的治療方案。

目前，國內用戶可以通過平安好醫生APP的海外名醫泰國專區購買該服務，購買完成後便可預約BDMS旗下的醫生，通過平安好醫生的視頻諮詢功能獲得更多疾病專家的專業建議。