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今日 13:20 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】港股市底轉強 守牛熊線可挑戰二萬八

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中美貿易談判最快可以喺下個月達成首階段協議，可能係上星期呢個消息已炒足幾日，美股喺上周五晚反高潮，升幅最終收窄，而港股喺夜期及ADR亦見回落。而今早港股亦出現回吐，但目前沽壓唔算嚴重。恒指低開157點，早段最多跌214點，見過半日低位27473點，仍然守住250日線27472點。不過中國公布11月份工業增加值及零售增速均勝於市場預期，大市即拗腰回升，一度倒升28點，見過半日高位27715點。恒指中午報收27585點，升102點；國指則報收10824點，跌13點。

藍籌重磅股個別發展，大笨象(00005)跟友邦(01299)，前者睇吓支持位60元喺今日收市前企唔企得番上去，後者支持位喺80元，兩股今日有啲回吐，如能守住支持位，兩股後市仲有得上。不過另一巨無霸騰訊(00700)半日無升跌，升得上360元又企得穩，後市仍可睇好，留意355元為短線支持，要進一步向上挑戰380元，希望360元可以站得住腳。

而阿Man晨早喺《金融街密語》講咗醒目投資者要跟住智慧超人走，既然長實(01113)喺英國落重注，亦係英鎊可低吸嘅時候，並非事後孔明，米字旗國保守黨大選勝出，英鎊回升，長和系亦得到投資者垂青。長建(01038)及電能(00006)今日上半場分別再升3%及2.4%；長和(00001)亦升0.7%，只有長實跟隨其他陀地地產股回吐。

中美貿易談判發展似乎幾踏實，人民幣總算守住七算，加上中國首11月商品房銷售額增加7.3%，內房股逆市做好，融創(01918)挑戰前高位，半日再升2.4%，睇嚟破頂在望。而其他內房股升幅由0.8%至3.6%不等。

熱錢並未有離場手機設備股，市場憧憬5G新手機陸續出台，今日最熱炒嘅係機殼股，不過機殼股屬於呢個板塊內較低端技術股份，小心呢個板塊已炒到尾水。其實手設股都係揀番啲大件頭嘅龍頭股穩陣，一對蘋概孖寶仍然係首選。而同樣係做鏡頭嘅丘鈦(01478)盈喜之後愈升愈有，同樣係優先考慮。

濠賭股升勢有餘未盡，市場憧憬呢個星期稍後時間習大大到訪澳門，出席澳門回歸廿年慶祝活動，會有好消息公布，澳門股普遍上揚，而今日升得最勁係信德(00242)，今日都算追落後。留意阿Man較為睇好嘅銀娛(00027)開始逼近60元目標價，現價再追值博率大減，話唔定等破位追貨更大勝算。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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