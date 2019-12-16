港股直擊 即巿股評

中美達成首階段貿易協議，同時內地上月工業與零售數據較預期強勁，惟港股連升三日後，今早反覆，中午跌過百點，仍守250天牛熊線(現處27473點)。

恒指低開157點，報27530，跌幅曾擴至214點，低見27473點，但牛熊線見支持，加上內地公布經濟數據後，大市一度短暫止跌回升，最多倒升28點，高見27715點，創11月8日後高位，惟大市再度回落，最終半日跌過百點收市。恒指半日收造27585，跌102點或0.4%；國企指數中午收造10824，跌13點或0.13%，大市成交437.4億元。

國家統計局公布，11月份全國規模以上工業增加值按年增長6.2%，高於市場預期的增長5%；社會消費品零售總額3.81萬億元，按年升8%，高於市場預期的升7.6%；另外，首11個月全國固定資產投資53.37萬億元人民幣，按年增長5.2%。

藍籌股個別發展，友邦(01299)拖累大市，質低恒指38點，中午跌1.4%；滙控(00005)亦降0.7%；建行(00939)下滑0.3%；蒙牛(02319)降1.9%，為包尾藍籌；騰訊(00700)無升跌；英國保守黨勝出大選，英鎊上揚，帶挈長建(01038)及電能(00006)分別升3%和2.4%，為藍籌升幅最大首兩位股份；長和(00001)亦升0.7%。

焦點板塊

內房股：中國首11月商品房銷售額增7.3%，部分內房股逆市造好，融創(01918)跑贏一眾國指成分股，半日升2.4%；潤地(01109)也走高0.8%；時代中國(01233)彈升3.6%；分拆物管業務的寶龍(01238)走高2.7%；合景(01813)升2.6%；新城發展(01030)升2%；奧園(03883)漲2.1%；旭輝(00884)與金茂(00817)各升1.8%。

手機股：憧憬5G新機陸續出台，手機股續熱炒，尤其機殼類股份，比亞迪電子(00285)半日炒高6.3%，通達(00698)也揚4.6%，暫錄五連升；舜宇(02382)則升1.6%；丘鈦(01478)漲1%；高偉電子(01415)升1.5%；瑞聲(02018)微升0.1%；信利(00732)急揚4.8%；上周錄北水淨買近13億的小米(01810)，中午也升2.1%。

澳門股：國家主席習近平本周三至周五會到澳門，市場憧憬有好消息公布，澳門股普漲，以信德(00242)半日大升8.4%；金沙(01928)也升0.5%；新濠(00200)揚3%；銀娛(00027)走高1%；永利(01128)升0.5%；澳博(00880)升0.6%；僅美高梅(02282)無升跌。

焦點股份

國泰(00293)：中午下滑0.7%。機管局日前公布，香港國際機場11月客運量為500萬人次，按年減少16.2%，跌幅為自2009年6月以來最大。

老恒和(02226)：股東申請禁令，阻止主席兼控股股東陳衛忠售股，半日大跌9.1%，成交有497萬元。