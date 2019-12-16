港股直擊 即巿股評

中美達成第一階段貿易協議，中金公司發表報告，認為中美貿易摩擦暫時降級，對未來3至6個月A股和港股看法積極，估值較低的H股更有望跑贏A股。

該行指，儘管中美協議文本沒有此前媒體報道和市場預期般積極，但整體上避免進一步升級的風險，並一定程度上實現降級。

中金又提到，中央經濟工作會議精神以穩字當頭，經濟增長壓力或緩解，也對未來3至6個月A股和港股有利，該行對A股及港股2020年盈利增長約6%的預測有上修空間。

該行表現，全球資金流向近期開始流入股市，市場預期好轉令資金轉向，中國市場特別是港股整體估值不高。

受惠板塊方面，中金認為美國取消原定12月15日上調對中國進口貨加徵關稅， 預計電子消費與科技硬件板塊有望受益，當中協議達成降低供應鏈不確定性，利好蘋果產業鏈；貿易磋商積極進展可能推動人民幣升值，有利於中國手機品牌毛利提升；加強技術、知識產權及專利保護，有利於國產晶片設計等行業長期發展；協議提振大宗商品需求預期，造紙、鋁、鋼鐵等出口相關板塊或受益；現有關稅如果減半或將利好工業、消費品和部分資本消耗品。

另外，中金認為，國內穩增長政策訊號持續釋放，中美貿易談判進展有望邊際提振全球經濟前景，利好需求對宏觀變化較敏感的銅，銅價有望階段性反彈，建議關注：五礦資源H股(01208)、江西銅業A/H(00358)、紫金礦業A/H(02899)、洛陽鉬業A/H(03993)。

不過，該行指出，美國實體清單仍繼續生效，對通信安防和半導體行業變化不大。另外，市場需關注的潛在下行風險包括：中美第一階段協議後續落實、物價上行、地產市場、中國政策穩成長節奏和力度及去槓桿後遺症等。

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