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【異動板塊】憧憬5G機陸續登場 比亞迪電子炒高近8%

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憧憬5G新機陸續出台，手機股續熱炒，尤其機殼類股份，其中比亞迪電子(00285)炒高7.8%，造16.68元，為盤中兼創逾一年高，成交金額1.68億元。

至於通達(00698)也升3.1%，暫錄五連升；舜宇(02382)則升1.9%；丘鈦(01478)漲1.4%；高偉電子(01415)升1.6%；瑞聲(02018)微升0.4%；信利(00732)也漲1.9%。

另外，上周連續五日有北水淨入的小米(01810)，股價也升2.3%。

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