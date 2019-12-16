憧憬5G新機陸續出台，手機股續熱炒，尤其機殼類股份，其中比亞迪電子(00285)炒高7.8%，造16.68元，為盤中兼創逾一年高，成交金額1.68億元。
至於通達(00698)也升3.1%，暫錄五連升；舜宇(02382)則升1.9%；丘鈦(01478)漲1.4%；高偉電子(01415)升1.6%；瑞聲(02018)微升0.4%；信利(00732)也漲1.9%。
另外，上周連續五日有北水淨入的小米(01810)，股價也升2.3%。
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至於通達(00698)也升3.1%，暫錄五連升；舜宇(02382)則升1.9%；丘鈦(01478)漲1.4%；高偉電子(01415)升1.6%；瑞聲(02018)微升0.4%；信利(00732)也漲1.9%。
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