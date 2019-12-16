港股直擊 即巿股評

中美達成首階段貿易協議，港股今早表現波動。

恒指低開157點，甫開曾挫214點，見27473點暫時低，於250天線(約27472)見支持，曾拗腰倒升28點，見27715點，再創11月8日以來新高，不過隨即見沽壓，復挫近150點。截至上午約11時15分，恒指報27598點，跌89點或0.3%，大市成交額399.11億元。

國企指數報10830點，跌7點或0.1%。

A股反覆靠穩，滬指升0.05%；深成指升0.79%。

國家統計局公布，11月全國規模以上工業增加值按年增長6.2%，高於市場預期的增長5%；11月社會消費品零售總額3.81萬億元，按年升8%，高於市場預期的升7.6%；首11個月，全國固定資產投資53.37萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.2%，符市場預期。

另外，今年首11個月，商品房銷售額13.9萬億元人民幣，增長7.3%，增速與首10個月持平。

科技硬件生產商走高，比亞迪電子(00285)創逾一年高，現飆7.1%；舜宇(02382)創逾一年高，現升1.6%；ASM(00522)升2.3%；中芯(00981)創逾一年高，現升2.5%；酷派(02369)飆8.2%；小米(01810)升2.1%。

軟件股方面，騰訊(00700)升0.4%；阿里(09988)跌0.1%；美團(03690)升1.5%；市前有大手成交的貓眼娛樂(01896)曾飆7.2%，現升3.9%。

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