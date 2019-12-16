港股直擊 即巿股評

噚晚去咗舊同事Nike嘅婚禮，一入門口無耐就見到你出嚟，都feel到你攰到不能；係咁架啦，過咗嗰晚就一切如常架啦！你同Pik Pik要幸福呀！

話時話，年底都真係好多人結婚，唔知係咪趕住今年結，咁出年就可以率先派利是呢？望望月曆今日都16號，即係話12月已經過咗一半，仲有兩個星期就完2019年。以今年股市計，被纏綿住嘅都莫過於中美貿易戰，真係由上年寫到今年，再寫到出年，又咁好彩撞正年底時話呢單嘢有解決嘅眉目，致令上星期恒指一舉升穿250天線。

今朝恒指低開157點，開市報27530點，至依家10點9分，恒指已經由跌轉升，做緊27695點，升7點。按上星期揀咗隻恒指牛(64547)出嚟，本身打算一如以往咁吼5分鐘圖見超賣時先落場，但大市個勢實在太強啦，喺大約1點25分至1點30分呢段時間，SlowSTC(14,3)只係落到中軸水平，要追嘅話就真係只得呢段時間追，按呢段時間(64547)高低位做過$0.107/$0.106，平均買即係$0.1065，揸過weekend至剛剛見到恒指跌轉升時，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)亦上到嚴重超買水平，呢個時候放走隻(64547)的話，以高低位$0.120/$0.118計，平均價就係$0.119，賺幅都有11.7%。

其實喺上個星期五(12月13日)喺【下半Part】講過如果大家想持貨過weekend的話，建議用輪唔好用證，不過如果一早落咗場係買證嘅話就無嘢好講啦，唯見今朝恒指喺10點至10點10分時SlowSTC(14,3)已經上到超買水平，唔貪心嘅話應該率先收手。

無貨或者想再追嘅話應該點？睇睇恒指牛熊證街貨圖。熊證最貼價為27600至27699點，呢度只有37張期指，但截至依家10點19分止，恒指最高做過27715點，所以呢27張期指已經成為大戶今朝嘅早餐。最貼價嘅上至27700至27799點，呢度有成509張期指。至於重貨區就係28000至28099點，整口點數大位嘛，不過呢度就只有相當於556張期指，睇嚟淡友每層都有啲，好平均咁喎。

至於牛證方面，最貼價嘅係26400至26499點，呢度有幾多期指已經唔係重點，重點係同現價有逾1000點嘅距離，多街貨又如何？(而事實只有426張期指)，睇嚟呢句嘢 ：「...而同時發行商趕不上推出貼價牛證的話，大多數情況下大市會一路繼續追著殺街貨，直到街貨不多或者牛熊兩邊街貨的點數差距收窄為止...」可以繼續被我copy & paste落去。

恒指牛(64836)，收回價26504點，雖然同現價有1200點差距，但已經係全場最貼價牛證之一，既然係咁就梗係再揀隻最高槓桿嘅牛證，呢隻就係啦，槓桿比率有22.9倍，拉到盡啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家