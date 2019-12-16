即巿股評 港股直擊

華潤水泥(01313)主要開採石灰石，並生產、銷售及分銷水泥、熟料及混凝土，旗下品牌主要為「華潤」和「紅水河」。目前業務集中於華南地區，廣東及廣西的水泥銷售佔比約68%，亦為區內龍頭，於當地市佔率約25%。另外，集團經營的水泥及商品混凝土年產能分別達到8330萬噸及3630萬立方米，位居全國前列。

截至9月底止，首三季純利按年下跌4.9%至57.9億港元，營業額則跌3%至267.2億港元，毛利下降4.9%至104.25億港元，毛利率減少0.8個百分點至39%。期內水泥、熟料及混凝土毛利率分別為42.4%、40.8%及24.4%，而去年同期則分別為42.9%、38.6%及24.9%。

整體業績呈放緩跡象，主因期內水泥價格下跌，以及人民幣錄得貶值。近期人民幣出現反彈，對潤泥來說屬利好消息。另方面，上半年區內罕有多雨，遏制的水泥需求於下半年集中釋放。若只計及第三季，潤泥整體銷量增長達7.3%，日均出貨量為250至270千噸，庫存率由去年同期的58%降至約52%。

華南水泥市場首8個月市況較差，但踏入9月情況已見好轉。廣東及廣西水泥價格多番提價，帶動潤泥第三季業績表現較預期佳。現時內地水泥庫存依然低於去年同期，潤泥仍有加價機會，有助提高集團盈利水平，全年業績值得期待。

估值仍具上升空間

隨著粵港澳大灣區建設陸續上馬，料增加當地對水泥產品的需求，明年華南地區的水泥市場持續樂觀。在提升產能上，集團現時於廣東及廣西建設有3條新的生產線，預計於2020至2021年開始運營，相信在需求及產量增加互相配合下，集團業務收入將進一步提升。由於運輸成本較高，水泥行業偏向地區性，加上新供應有限，有助區內支持水泥價格穩步上揚，潤泥故然最為受惠。

目前潤泥估值不高，現價預測市盈率8.2倍，預測股息率達5.7厘，下跌風險有限。根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤水泥2019、2020及2021年每股盈利為1.138、1.148及1.098港元，給予12個月目標價10.2港元，相當於今年預測市盈率9.07倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理