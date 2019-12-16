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【新股追蹤】赤子城科技入場3636元

銷售文件披露，移動應用開發者及移動廣告平台服務提供商赤子城科技(09911)以每股1.4元至1.8元招股，發售1.36億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額介乎1.9億至2.45億元。

一手2000股，入場費3636.28元。

該公司引入兩名基石投資者，合共認購300萬美元(約2340萬港元)股份。

該公司集資所得資金，其中41.1%用於發展、擴張及提升Solo X產品；34.6%用於提升Solo Math的廣告平台等。

該股明日起招股，股份預期12月31日上市。

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