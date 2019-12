即巿股評 港股直擊

中美首階段貿易協議終於取得突破,中國國家發改委、外交部及商務部等上周五深夜(13日,晚上約11時)召開聯合記者會宣布有關消息。商務部副部長王受文在記者會表示,美方將分階段取消對中國貨加徵關稅,雙方在平等和互相尊重原則的基礎上,就首階段協議文本達成一致,協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、滙率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款共9個章節。而下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,就正式簽署協議的具體安排進行協商。

美國總統特朗普上周五亦宣布「我們和中國達成協議…對我來說這並不複雜,但我做成一個了不起的交易。」侵侵說,不會在星期日(15日)向1600億美元中國貨徵收懲罰性關稅。美國貿易代表辦事處發布聲明表示,簽署協議30日後,另一批總值1200億美元中國貨的關稅稅率會由15%調低至7.5%。

中美能夠達成協議其實有迹可尋,因為侵侵上四已在Twitter透露:與中國非常接近完成一單大交易。他們有此需要,我們也需要(Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!)。這應是侵侵破天荒坦言美國也需要貿易協議。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)指出,首階段協議落實後,就會展開第二階段貿易談判。首階段協議涵蓋範圍相當廣泛,若順利簽署,將為雙方通過協商解決分歧和擴展經貿關係奠定基礎,惟須留意中美雙方幾時才可以就涉及9個章節的首階段協議達成共識。

無論如何,市場或大鱷似乎早就收到風,中美有很大機會達成首階段協議,上周四恒指已裂口上升349點,當晚夜期亦因為侵侵Twitter的刺激一度急升;到了上周五,恒指大幅裂口高開500點,最後以27687的全日高位收市,升693點或2.57%;主板成交達1171億元,是11月26日以來最大成交。

恒指在中美雙方宣布達成協議之前的兩個交易日已合共錄得1042點或3.91%升幅,實屬典型buy on rumor的表現,更推動恒指突破26500至26800點、26800至27100點、27100至27400點的三個成交量密集區,換句話說,一個rumor就釋放了三個成交量密集區的(恒指長倉)蟹貨。

12月11日「搏拳實錄」提到,有見於EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,在11月下旬的短線反彈期間一直未能逼近40%的關鍵水平,如此則恒指未來幾日就算突破26600點阻力確認形成「高低腳」,短期上升幅度都不會太大,老徐因而亦調校策略,改為short即月價外call。老徐亦於上周四在夜期short即月27400點的貼價call,收取278點期權金,加上先前的26600點short put,現持有一個800點差價的Short Strangle。老徐並不太擔心這個short call現正「坐艇」,主要是恒指不但已升穿以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂,短線市寬與恒指「牛背馳」亦已解決(resolved)。

老徐