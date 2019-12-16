港股直擊 即巿股評

美中達成首階段貿易協議，消息率先刺激港股上周五急升，市場觀望文文細節落實，市場觀望內地今日公布多項重要經濟數據，料恒指高位窄幅爭持的機會較大。

華爾街股市連續第3日上升，但升幅明顯收窄。美中達成首階段貿易協議，美國撤銷對中國開徵新關稅，利好和中國有業務的科技公司，連同造好的公用股，抵銷銀行和能源類股份的下跌。不過，在投資者消化了這項利好消息後，道指曾下跌，尾段回穩。道指收報28135點，微升3點；納指升0.2%；標普500指數收報3168點，升不足1點。

美國股市本周進入今年最後一個有五個交易天的一周，市場焦點繼續是中美兩國聲稱達成的貿易協定，特別是細節情況。同時，英國大選結束後、首相約翰遜將提出脫歐協議審議時間表。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.94元，較本港收市低0.41元；騰訊(00700)ADR收報357.51元，低3.49元；國壽(02628)ADR收報21.2元，低0.4元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.62元，低0.16元；中石油(00857)ADR收報3.78元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.5元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.16元，低0.44元；聯通(00762)ADR收報6.93元，低0.09元；中電信(00728)ADR收報3.06元，低0.03元。

ADR港股比例指數報27432，較周一恒指收市低255點或0.93%。即月恒指夜期收報27511點，跌193點，低水177點。恒指上周五收報27687點，升693點或2.6%，創11月7日以來收市新高。短期阻力參考11月7日高位27900點，支持位在250天線約27473點。

內地今早公布中國11月工業增加值，市場預估中值為5%，固定資產投資預測中值為5.2%，社會消費品零售總額預測中值為7.6%。

焦點板塊

澳門相關股：澳門將會舉行連串慶祝回歸二十周年活動，國家主席習近平本周三至周五會到澳門，相關板塊上周四五顯著造好。

焦點股份

中國平安(02318)：公布旗下控股4間子公司首11個月保費總收入7226.74億元人民幣，按年上升9.4%。

華潤置地(01109)：公布今年首11個月累計總合同銷售額約2266.7億元人民幣，按年增長19.5%；若單計11月，總合同銷售金額按年增長49.1%。

寶龍地產(01238)：分拆的寶龍商業管理(09909)公布招股詳情，以每股7.5元至10元招股，發售1.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額11.25億至15億元。

眾安在線(06060)：公布今年首11個月原保險保費收入總額約128.51億元人民幣，較去年同期按年上升26.3%。