即巿股評 港股直擊

假設我在你面前的有一個玻璃箱裡面放了一條大蟒蛇，並要求你靠前走近觀看。為釋除疑慮，該箱已上鎖而且保證足夠堅固的玻璃；惟縱使如此，假若蟒蛇突然作勢向你攻擊，在電光火石之間，你仍會不自覺地後退避開。

James Montier在《行為金融學》一書指出，產生這種反應的原因是來自我們大腦中X系統會比C系統率先地保護你的安全。簡單來說，X系統由情感控制，C系統由邏輯控制。當蟒蛇向你撲來，腦部會產生一個訊號並經過2種途徑傳輸，分別是：（1）低階通道（X系統一部分）把訊息直接到杏仁核（感知恐懼和危險的中樞），驅使身體立即作出保護的反應；（2）高階通道把訊息通過長長的回路傳送到C系統，以理性地處理信息，評估實際可能的威脅。雖然C系統會告訴你，蟒蛇困在容器之內，實際上並無危險，但意識到這一點時，你多數已經本能反應地後退。

當然，從上述的例子來看，false positive（型I錯誤）總較false negative（型II錯誤）為好。惟從投資決策的角度看，依賴X系統去做投資決定雖然最直接、最符合人性，但缺乏邏輯性的思考，肯定會做出大量錯誤的投資決定。

由2018年中美展開貿易談判的鬧劇上演以來，關稅、談判、威脅、休戰等訊息循環不絕。到上周五，從最先傳來談判獲得重大進展，指美國總統特朗普已批准首階段貿易協議；及後有外媒報導，中國對美國農產品採購硬性目標仍有顧慮，接著國務院又延後發佈貿談判進展的記者招待會。與此同時，特朗普又在Twitter上貼文，批評《華爾街日報》早前報導有關貿易談判的關稅部分是「假新聞」。

在消息主導下，整晚不論是港股夜期或是美股，走勢都猶如過山車一樣。如果投資者任由恐懼（壞消息）與貪婪（好消息）的情緒（X系統）主導，肯定是「左一巴、右一巴」，輸完又輸。

股神巴菲特多次告誡，「衝動」是很多投資人陷入投資困境的罪魁禍首。細心地想，達成「第一階段」協議雖然無疑是帶來正面的作用，也大大降低了貿易戰升級的可能，但兩國的摩擦在可見將來根本難徹底解決。

短期內達成了脆弱的和平，但包括電子貿易、數據本地化、跨境數據和網絡入侵等辣手問題，要留待下輪談判進行磋商；但中國內部（鷹派）會否願意繼續作出妥協，於第二階段取得進展依然值得懷疑。

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

[email protected]