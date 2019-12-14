即巿股評 港股直擊 中國財經

外電報道，美國總統特朗普已同意與中國簽署首階段貿易協議，取消原定在周日(15日)向1560億美元中國商品加徵新一輪關稅措施。中美雙方貿談破裂的不明朗因素消除，刺激中港股市周五造好。A股三大指數的漲幅介乎1.68%至2%，滬深300指數以接近全日高位3968點收市，漲77點(1.98%)，近乎完全回補11月11日的下跌裂口。

自9月以來，滬深300指數大部分時間在3800點至4000點區間上落，周五收市再次逼近4000點關口，倘能成功突破，以技術走勢來看，將有進一步轉強跡象。相對港股，A股2019年表現明顯更勝一籌。截至周五，滬深300指數已進賬31.8%，大幅跑贏只有約7%升幅的恒指。

A股領漲，相信部分原因與內地資本市場加速開放有關。繼2018年A股正式「入摩」後，富時羅素及標普道瓊斯亦分別於今年6月和9月把A股納入其指數體系。兩大國際指數「納A」，加上MSCI擴容，年內透過滬深股通淨流入A股金額接近3200億元(人民幣‧下同)，超越2018年全年淨流入2942億元，歷史累計淨買入金額達9615.4億元。

值得注意的是，11月14日迄今(12月13日)，北向資金(南水)已經連續22個交易日透過互聯互通淨流入A股，超過今年1月23日至2月22日連續18個交易日淨流入；期間，「北向」資金淨額815.96億元。

據統計，「滬股通」、「深股通」相繼開通以來，「南水」連續20個交易日(或以上)淨流入，以往只出現過5次(不包括今次)，第一次始於2014年11月17日「滬港通」實施首日，A股創出28個交易日不斷「吸資」的紀錄。同時，亦為2015年的「大牛市」揭開序幕。

有「聰明錢」之稱的北向資金，其「操作」往往可為市場帶來啟示。從【附圖】所見，以之前5次「南水」持續淨流入趨勢完結的最後一個交易日作分界線，統計滬深300指數隨後60個交易日(約3個月)的變化，發現除了2018年，受中美貿易談判惡化影響，不斷吸納A股的「南水」未能嘗到甜頭，錄得13.94%跌幅以外，其餘4次，A股後市表現皆向好，累計回報2.47%至42.33%。

2014年及2015年，「滬港通」開通初期，境外資金兩度長時間吸納A股，成功捕捉到內地股市「大時代」的升浪。當時，滬深300指數不足半年，由3533點起步飆升超過五成，至2015年6月9日的5380點高位。A股歷年存在「春季行情」之說，意即春節前後因銀行年初積極放貸及政策出台刺激，會出現一輪炒作。臨近年底，外資不斷入場「搶籌」，不排除北向資金或提早部署，盼明年初可重演今年首季的上漲行情。然而，實際情況還得看宏觀基本因素，A股2020年初能否跑出，相信要視乎中美兩大經濟體，在簽署首階段貿易協議後，對餘下未解決的議題會怎樣角力。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容