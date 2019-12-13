今日 21:52
重要通告
港股直擊
奧思集團(01161)公布，截至今年9月底止，全年盈利1.08億元，按年上升13.07%，每股盈利15.8仙；派末期息7仙。
期內，營業額7.64億元，增加7.85%。
港滙3方發力 升穿7.8半年高
今日信報
仲量聯行憂豪宅劈20%「冇人接」
日本插畫家長場雄 電影場景展現女性多元特…
林艷虹
｜
今日信報
化繁為簡 明年四大組合迎戰
黃國英
｜
今日信報
強美元明年觸頂 人幣料七算徘徊
呂梓毅
｜
今日信報
Macao SAR is no model for Hong Kong
Mark O'Neill｜ EJ Insight
男人也會有乳癌？
蘇炳輝醫生｜ 信健康
為明年二元結果做好準備
冼智聰(John Stopford)
｜
財富管理
特朗普斥中美貿談報道不實 國務院開發布會
國際財經 ｜ 今日 22:29
德國會擬立法全面封殺華為
國際財經 ｜ 今日 12:45
恒指曾飆561點 長和急飆半成
港股直擊 ｜ 今日 11:26
【盤房來料】港股重上250線 仍有力挑戰二萬八
港股直擊 ｜ 今日 13:15
英保守黨勝選 已奪過半國會議席
時事脈搏 ｜ 今日 13:15
中午飆557點 突破牛熊線
港股直擊 ｜ 今日 12:34
OECD:中國晶片製造商獲最多政府支持
中國財經 ｜ 今日 11:40
挪威最大電訊商棄用華為作5G主供應商
國際財經 ｜ 今日 18:39
港股午後飆逾600點 四藍籌暫錄7連升
港股直擊 ｜ 今日 14:03
外交部:中美通過磋商達成協議符合兩國利益
時事脈搏 ｜ 今日 15:53
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞