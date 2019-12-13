港股直擊 即巿股評

憧憬中美首階段達成在望，加上英國保守黨勝出國會選舉，市場相信可打破脫歐困局，港股連升三日，累飆逾千二點，成交1171.42億元。

北水淨流入大增，由上日的6.35億元，大幅增至24.5億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

小米(01810)為今日淨入最多個股，共淨入5.09億元；騰訊(00700)則錄3.05億元淨買；中興(00763)及中芯(00981)分別有6956萬及5988萬元淨流入，美團(03690)也錄1085萬元淨買；但舜宇(02382)卻有1.07億元淨沽。

金融股方面，大市成交過千億，港交所(00388)錄1.27億元淨入；太保(02601)、招行(03968)及國壽(02628)分別有1.17億、1.11億和7849萬元淨入；新華保險(01336)亦錄5667萬元淨買；但建行(00939)為北水最多淨走個股，全日錄2.45億元淨沽；平保(02318)則錄3537萬元淨沽。

此外，中石油(00857)錄1.62億元淨入；但波司登(03998)則有3176萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、小米、建行、舜宇、中芯、中石油、美團、太保、平保及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、小米、美團、波司登、友邦、中興、國壽、港交所、舜宇及招行。