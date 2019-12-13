港股直擊 即巿股評

聯儲局點陣圖放鴿，連同昨晚特朗普Twtter出Post稱「Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!」，之後更傳出特朗普已簽對華貿易協議，對華關稅會削半，全球股市大升，但事實上市場消息極混亂，執筆時，中方仍未作出任何回應。

《環球時報》總編輯胡錫進，昨晚見到特朗普貼文，也在Twitter發文，稱「Glad to see President Trump saying this」，不過今早再透過Twitter發文，指出「Chinese authorities and official media so far haven't given any information on China and the US are close to a deal. As the US side released optimistic information through various channels, the Chinese side has basically kept silent. This is a delicate situation」。

無可否認股市大力抽升，美股三大指數創新高，恒指更重上250天牛熊分界線，當刻要保持冷靜，尤其現時只是特朗普單方面陳述，中方依然未有作出任回應，更何況特朗普團隊出口述撐市唔喺第一次，所以應該要做定兩手準備。

首先若果中方確實回應雙方已成刁，美股唔應該再追入，原因是升幅過大，以標普500指數為例，已經高過200天鬼佬牛熊線(現處2942點)7.1%，回調的風險依然高。港股方面，過去三日累飆點，遺留兩個大裂口，故此也是等回調吸納股份。

行業方面，美股可留意上期講過兩隻雲計算股外，可留意美光(MU)，一來市場忘記美光是手機概念股，特別是智能手機年代，DRAM只會有增無減，股價亦未創新高外，可以值得留意。

港股重點依然是內房股，特別是內地潛在放寬樓市救經濟，利用EJFQ內的「精明選股」篩選，以市盈率區間中位數至1個標準差，以及今明兩年核心盈利各有兩成增長，同時預期股息率有5厘以上，可以揾到三隻內房股(圖一)，包括旭輝(00884)、合景泰富(01813)及奧園(03883)。

不過，萬一雙方未能成協議，依然留待標普500指數回試150天線(即現時2969點)，才考慮再度買入港股或美股。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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