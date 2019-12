港股直擊 即巿股評

聯儲局點陣圖放鴿,連同昨晚特朗普Twtter出Post稱「Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!」,之後更傳出特朗普已簽對華貿易協議,對華關稅會削半,全球股市大升,但事實上市場消息極混亂,執筆時,中方仍未作出任何回應。

《環球時報》總編輯胡錫進,昨晚見到特朗普貼文,也在Twitter發文,稱「Glad to see President Trump saying this」,不過今早再透過Twitter發文,指出「Chinese authorities and official media so far haven't given any information on China and the US are close to a deal. As the US side released optimistic information through various channels, the Chinese side has basically kept silent. This is a delicate situation」。

無可否認股市大力抽升,美股三大指數創新高,恒指更重上250天牛熊分界線,當刻要保持冷靜,尤其現時只是特朗普單方面陳述,中方依然未有作出任回應,更何況特朗普團隊出口述撐市唔喺第一次,所以應該要做定兩手準備。

首先若果中方確實回應雙方已成刁,美股唔應該再追入,原因是升幅過大,以標普500指數為例,已經高過200天鬼佬牛熊線(現處2942點)7.1%,回調的風險依然高。港股方面,過去三日累飆點,遺留兩個大裂口,故此也是等回調吸納股份。

行業方面,美股可留意上期講過兩隻雲計算股外,可留意美光(MU),一來市場忘記美光是手機概念股,特別是智能手機年代,DRAM只會有增無減,股價亦未創新高外,可以值得留意。

港股重點依然是內房股,特別是內地潛在放寬樓市救經濟,利用EJFQ內的「精明選股」篩選,以市盈率區間中位數至1個標準差,以及今明兩年核心盈利各有兩成增長,同時預期股息率有5厘以上,可以揾到三隻內房股(圖一),包括旭輝(00884)、合景泰富(01813)及奧園(03883)。

不過,萬一雙方未能成協議,依然留待標普500指數回試150天線(即現時2969點),才考慮再度買入港股或美股。

編按:作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

