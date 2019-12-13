港股直擊 即巿股評

外電報道，美國總統特朗普已簽署與中國的首階段貿易協議，加上英國保守黨勝出國會選舉，推動港股急升收復牛熊線。

恒指裂口高開500點，即返250天線(約27465點)，開市後升幅一度收窄至411點，見27405點全日低，其後發力，上午最多升570點，中午升557點。午後愈升愈有，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報27687點，升693點或2.6%，創11月7日以來收市新高。大市今日上升股份比例為64%；下跌股份比例為36%。

總結全周，恒指累飆1189點或4.5%；連升兩周累飆1341點或5.1%。

國企指數收報10838點，升223點或2.1%。國指全周升430點或4.1%；兩周累飆536點或5.2%。

大市成交額1171.42億元，逾兩周最旺。

即月期指收市大升703點或2.6%，報27704點，高水16點。

滬指收市升1.78%；深成指升1.71%，重上一萬點關。

美國道指期貨最新升115點，報28246。

藍籌股方面，騰訊(00700)升3.4%，友邦(01299)升3.6%，雙雙成為升市火車頭；恒安(01044)升5.1%；保守黨取得英國國會大多數議席，可望主導脫歐協議獲通過，鎊滙走高，推動長和系造好，長和(00001)升4.7%；長江基建(01038)升4.2%；長實集團(01113)升3.1%。另外，英資行滙控(00005)升3%。相反，石藥(01093)逆市跌0.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

外貿股：憧憬中美達貿易協議，出口或美國業務佔比較重股份造好，創科(00669)創新高，收市升4.1%；萬洲(00288)升2.3%；敏實(00425)升3.1%；耐世特(01316)升2.6%；敏華(01999)升4%。航運股亦急漲，中遠海控(01919)升6.2%；中遠海能(01138)升2.1%；中國外運(00598)升1.6%；中遠海發(02866)升2.3%。

中資金融股：隨A股走高，平保(02318)升2%；國壽(02628)升3.6%；眾安(06060)飆7.5%；新華保險(01336)升4.3%。內銀方面，建行(00939)升1.7%；工行(01398)升2.3%，兩股連升七日；郵儲行(01658)創52周高，收市升0.9%。另外，華融(02799)升4.4%；光控(00165)升3%。中央經濟工作會議昨結束，會上提出加快金融體制改革，完善資本市場基礎制度，提高上市公司質量，建立健全的退出機制，推進創業板和新三板改革，券商造好，中信証券(06030)升4%；中國銀河(06881)升4.3%；中信建投(06066)升7.4%；招證(06099)升3.9%。

中資航空股：人民幣離岸價隔晚急升，一度大升1056點子，外債重的中資航空股炒起，國航(00753)升5.8%，其A股升3.6%；東航(00670)升5.8%，其A股升3.81%；南航(01055)升4.8%，其A股升2.24%。

濠賭股：憧憬中央將公布多項支持措施助澳門發展成金融中心，濠賭股承接昨日升勢，銀娛(00027)升6.9%，全周累飆10.9%為藍籌升幅王；金沙(01928)升5.3%；永利澳門(01128)升5.8%；美高梅中國(02282)飆7.8%；新濠國際(00200)升4.6%；澳博(00880)升4.9%。

焦點股份

渣打集團(02888)：股價急漲4.7%。集團出售印尼PT Bank Permata Tbk的44.56%股權予Bangkok Bank Public Company，現金代價估計約19萬億印尼盾(約13億美元或約101.4億港元)。

細股：多股波動，Joyce(00647)獲吳光正溢價私有化，復牌飆81.5%為全日表現最好港股。相反，昨日15連升兼創新高的愛得威(06189)暴瀉85.5%，為跌幅最大港股；大健康國際(02211)大成交急挫68.4%；今日改名的京基金融國際(01468)挫21.5%，該股前稱「英裘」。

新股：4股掛牌，辰林教育(01593)收報2.06元，較招股價低6.4%，不計手續費一手蝕280元；人瑞人才科技(06919)收報26.55元，較招股價低五仙，不計手續費一手蝕5元；豐城控股(08216)收報0.435元，較招股價低27.5%，不計手續費一手蝕825元；索信達控股(03680)收報1.62元，較招股價高8%，不計手續費一手賺240元。

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