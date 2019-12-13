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雷蛇(01337)表示，2019年東南亞運動會的六大電競項目賽事圓滿落幕，雷蛇作為官方電競合作夥伴，十多年來一直致力推動電競獲認可為獎牌賽事。隨着東南亞運動會的成功舉辦，希望能再下一城，將電競帶入奧運。

來自世界各地的電競支持者親臨比賽場地San Juan Arena。單在比賽首日，雷蛇的串流平台就錄得超過100萬觀看次數，更曾創下約7萬名觀衆同時觀賽的紀錄。在最高峰時，雷蛇的串流平台更錄得2000萬瀏覽次數和高達9萬名觀眾同時觀賽。