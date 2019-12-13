熱門：

今日 16:00 港股直擊

雷蛇冀再下一城 將電競帶入奧運

雷蛇(01337)表示，2019年東南亞運動會的六大電競項目賽事圓滿落幕，雷蛇作為官方電競合作夥伴，十多年來一直致力推動電競獲認可為獎牌賽事。隨着東南亞運動會的成功舉辦，希望能再下一城，將電競帶入奧運。

來自世界各地的電競支持者親臨比賽場地San Juan Arena。單在比賽首日，雷蛇的串流平台就錄得超過100萬觀看次數，更曾創下約7萬名觀衆同時觀賽的紀錄。在最高峰時，雷蛇的串流平台更錄得2000萬瀏覽次數和高達9萬名觀眾同時觀賽。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads