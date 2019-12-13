即巿股評 港股直擊

英SIR今日專欄話明年以「四大組合迎戰」，分別是三大中資科網股、中國消費品牌、手機配件為主的下游工業股，以及內房及物管股，全文沒有一個股號，這也不重要，粉絲們基本上估得到他會買甚麼。最特別當然是英SIR轉為看好內房股，一年多前他認為內房銷售基數大，難以再有高增長，現在用來取代本地收租股，多少看得出他對明年本港經濟更為保守的看法。

我完全同意英SIR明年策略思路，最後成敗在於market timing，何時在中途加注/溝淡，止賺止蝕，捕捉節奏，真的很考功夫甚至是運氣。明年我仍以「恒綜強勢股策略」為主線，要有分析員覆蓋及估值作門檻，至於是每季還是每月轉換更新組合，值得研究。當然強勢股不一定可以每季跑贏恒指，相反「狗股」也不一定長期跑輸。2014年恒地(00012)便「爆冷」成為藍籌升幅王，月線圖見恒地2013年尾正處均線滙聚，之後樓價開展新一輪升勢，故股價走勢基本上跟CCL二手樓價指數吻合，明年樓價走勢如何，可能大家已心中有數。

就回大市，今日再裂口爆升，但恒指仍未超買，理論上下周可升至27900，有戰友話美中未必真係有deal，一來中方未確認，二來未有正式文本，故想博周日前來個180度反向，買隻27800點，尚有180點便打靶的熊證，0.028元，買兩三千蚊，博賺一倍，輸也不肉赤。我當然絕對不同意這種賭博式炒法，一年輸你十次八次，會拖低整體回報，更可況無助增進技術。一次博中，便以為自己策略了得。至於我，基本上只會在標的極度超買／超賣，又或捕捉滙聚爆邊一刻，其他時間操作輪證的交易不多。

羅崇博 (杜比)