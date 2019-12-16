即巿股評 港股直擊

讀者何先生問：「甚麼價位入領展(00823)好，或者有甚麼穩健收息股介紹？」(周五收報80.5元，升1.1%)

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「本地社會事件導致領展股價由高位回落兩成，不過領展旗下大部份商場都是民生消費類，故社會事件之實際影響不會太大。美國聯儲局議息後預示息率明年將維持平穩，意味息口因素對收息股影響不大。投資者可在80元之下水平逐步吸納該股，不過一開始不宜太進取，應分段吸納，目標價明年上望95元左右水平。其他收息股則可留意電能(00006)，電能預測股息率接近5厘，高於領展。電能持有大量英國資產，由於英鎊滙價受脫歐問題困擾，連累電能股價長期偏弱。不過，英國保守黨勝出大選，脫歐料可如期實行，脫歐不明朗因素消除及英鎊轉強下，電能現價可買入，股價未來有望重返65元之上。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「受本地社會運動影響，領展股價由高位回落接近兩成，影響較大的是餐飲業務，但佔租金收入較重的超市、街市及熟食店舖等仍錄得穩定增長，而旗下商場定位為中低端市場，相信若社會運動持續，對其影響程度亦會較低。該股預測股息率升至近4厘，具一定防守性，而78至80港元是最近一年的成交量密集區，建議於此區間收集。另外，香港電訊(06823)亦屬可取，預料明年5G開始普及，集團亦投得相關頻譜，加上現價股息率有近6厘，屬攻守兼備。而長江基建(01038)受英國脫歐事件影響多時，現時執政保守黨贏得議會大多數席位，局勢明朗化可令公司獲得重估，可視為收息股中較進取的選擇。」

羅崇博 信報首席分析員

「今年7月時很多人期待領展可以一舉衝破100元時，當時我們一再指出其估值已非常高昂，不值博，結果之後借社會事件觸發領展估值下修，勢頭能量結束八個月的強勢。目前領展估值已返回較合理水平，不過預測市賬率仍較中位數高出1個標準差，預測息率3.9厘，較歷史中位數的4.3厘為低。領展本港業務的執力行甚高，至於內地業務能否帶來吸引回報則要時間驗證，包括今年3月以51億元人民幣收購的深圳中心城。若閣下喜歡領展，70元以下較合一筆過進場，又或者現時可以透過定期定額的月供形式去投資，累積便宜單位。另外，長江基建估值吸引，預測息率4.5厘，財務狀況良好，將受惠英國脫歐明朗化，亦是月供之選。」

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