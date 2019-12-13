港股直擊 即巿股評

今日好消息一大堆，包括中美貿易談判，首階段協議落實在即，只欠雙方大筆一揮，而更有消息指，美國除咗取消原定於本周日向1560億美元中國進口貨加徵額外關稅外，原有對華已徵關稅或減半。另一邊廂，米字旗國大選，保守黨報捷，料可取得過半數議席，有助國會順利通過脫歐協議草案，英鎊急升創逾半年高位。隔晚歐美股市均做好，美股三大指數中，納指跟標指再創收市新高，帶動港股今早裂口高開。

恒指裂口高開500點，開市重返250日線之上，雖然於250日線曾爭持，一度升幅收窄至411點，見27405點半日低位，但其後又見買盤湧入，250日線總算企穩，盤中曾高見27564點，升570點。中午恒指報收27551點，接近半日高位，升557點；國指亦升180點，報收10794點。半日成交額接近600億元，都算有啲睇頭，希望今日成交額能突破千億元。

藍籌重磅股普遍上升，騰訊(00700)半日升2.5%，為交投最活躍股份，成功回補8月初所遺下嘅355至360元裂口，不過對上仍有一個裂口喺362至370元，預計喺360元前需要整固，冇咁容易一步登天。另外兩大巨頭大笨象(00005)及友邦(01299)分別升2.5%及3%，大笨象終重見60元水平，呢兩日有報告唱好，純睇圖表61至62元有阻力，如能突破成功轉勢。至於友邦阻力位喺84元，不過重上80元已初步轉勢。呢三隻巨無霸已為恒指貢獻逾200點升幅。

噚日有消息指下周習大大到訪澳門慶祝當地回歸20周年期間，將宣布多項新政策，以促進澳門經濟多樣化，噚日已有資金追捧濠賭股。市場憧憬澳門及橫琴進一步整合，而銀娛(00027)喺橫琴坐擁土地，未來係一個可發掘寶藏。其他博彩股當然亦受惠，阿Man除睇好銀娛之外，都係盡量揀番啲無外資參與嘅濠賭股好啲，話就話中美貿易談判發展理想，但始終首階段協議達成後，後面仲有好長條路要行，有美資參與嘅公司，隨時喺談判期間會被用作人質。所以除咗銀娛之外，揀番新濠(00200)會好啲。

之前阿Man喺信報《金融街密語》曾發文指跟住智慧超人無乜點錯，長實(01113)於8月份宣布以27億英鎊收購英國啤酒餐飲集團Greene King，主要係睇中Greene King擁有約7000萬平方呎土地，呢項交易係對米字旗國前景投下信心一票。當時大家對於米字旗國脫歐前景仍冇信心，但長實已行先一步。今日證明咗長和系嘅眼光，今日整系股份做好。

預期港股重上250日線之後，短線可能喺現水平稍作整固，待周末及中美協議落實後，有機會再向28000挑戰，不過28000點呢一關阻力堅大，唔係咁易就突破得到，加上好消息出貨，慎防一見二萬八，大市又掉頭。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)