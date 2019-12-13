港股直擊 即巿股評

外電報道，美國總統特朗普已簽署與中國的首階段貿易協議，令原定在周日開始對中國採取的關稅措施得以避免。港股今早收復牛熊線。

恒指裂口高開500點，即返250天線(約27464點)，開市後升幅一度收窄至411點，見27405點半日低，其後發力，曾飆570點，見27564點，創11月8日以來新高。恒指中午收報27551點，升557點或2.1%，大市成交額595.24億元。

國企指數報10794點，升180點或1.7%。

A股亦造好，滬指半日升1.24%；深成指升1.22%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.5%；恒安(01044)升4.7%。保守黨料取得英國國會大多數議席，鎊滙走高，推動長和系造好，長和(00001)升4.5%；長江基建(01038)升3.8%；電能實業(00006)升0.9%；長實集團(01113)升3%。相反，石藥(01093)逆市跌0.6%。

焦點板塊

外貿股：憧憬中美達貿易協議，出口或美國業務佔比較重股份造好，萬洲(00288)升1.6%；敏實(00425)升1.6%；耐世特(01316)升3%；敏華(01999)升2.2%。航運股亦急漲，中遠海控(01919)升5.5%；中遠海能(01138)升4.2%；中國外運(00598)升3.9%；中遠海發(02866)升2.3%；東方海外(00316)升1.1%。

中資金融股：今早隔A股走高，平保(02318)升1.5%；國壽(02628)升2.4%；眾安(06060)飆7%；新華保險(01336)升3.4%。內銀方面，建行(00939)升1.4%；工行(01398)升1.6%；郵儲行(01658)創52周高，半日升1.1%。另外，華融(02799)升4.4%；光控(00165)升3.9%；中信建投(06066)升3.6%。

濠賭股：憧憬中央將公布多項支持措施助澳門發展成金融中心，濠賭股承接昨日升勢，銀娛(00027)升5.4%；金沙(01928)升5.2%；永利澳門(01128)升7.2%；美高梅中國(02282)飆7.5%；新濠國際(00200)升4.4%；澳博(00880)升4.5%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：股價逆市偏軟，半日微跌0.1%，成交金額18.45億元。台灣鴻海集團旗下的富士康創投(Foxconn Ventures)出售阿里133.85萬股ADS，約1070.77萬股普通股，每股ADS的交易作價為203.82美元，套現2.72億美元(約21.22億港元)。

渣打集團(02888)：半日升3.6%。集團出售印尼PT Bank Permata Tbk的44.56%股權予Bangkok Bank Public Company，現金代價估計約19萬億印尼盾(約13億美元或約101.4億港元)。

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