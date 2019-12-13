即巿股評 港股直擊

雖然明明睇到大市似係向上行再殺預計因彈咗兩日市而儲落/撲入去博掉頭嘅貼價熊證，只不過見呢個月嘅市都係喺26000至27000點呢個範圍上落，所以先至唔夠郁手，變相又係「技術分析VS街貨圖」

而呢啲時候都唔係第一次出現同遇到，而按照過去嘅經驗，姑勿論乜嘢類型嘅消息出現都好，十次真係有九次係向住打街貨嘅方向走；再加上2019年呢個咁典型政治市，只要其中一個政治人物講一句，大市就即時向上/下擺。

今朝瞓醒先發現原來清晨時分台嘅同事send咗個message出嚟係關於美股嘅，想幫手push，結果由一位放緊假、身在同香港有1小時時差嘅日本嘅同事出push，正正因為呢個時差，結果個push遲咗一個鐘頭先至出現...

更正嘅係，我家老爺係今日大市升500點、我最忙嘅朝早時whatsapp問我：你老爸食咩牌子嘅臘腸...(媽...救命呀！)

雖然天氣暖返啲，但都係留返啖氣暖肚算數。今日見恒指再嚟多個裂口開高，一彈就彈咗上去250天線(27464點)位置，依家10點8分，恒指升幅比今朝開市略為收窄，依家做緊27442點，升448點，所以喺日線圖上今日粒燭暫呈實心陽燭；而下方SlowSTC(14,3)兩線亦向上走，而之前見嘅DMI嘅ADX亦見掉頭向上，擺到明就為之前暗示無力下行呢單嘢而轉軚。

再睇恒指牛熊證街貨圖，頭五層熊證街貨全部被打靶，而睇返街貨圖上括號嘅數字(通常括號係代表期指張數同噚日嘅變化)，見到除咗最貼價嘅27000至27099點有減少之外，其餘嘅街貨層都有增加，閒閒地都過百張。而重貨區上移至27400至2749點，呢度有相當於930張期指，按依家10點13分恒指最高做過27536點計，呢一層當然無晒啦，換言之今日朝早大市已經食咗合共2636張期指，呢個聖誕都真係肥囉。

至於牛證方面，最貼價嘅係26300至26399點，呢度有相當於759張期指，已經係重貨區，但同現價比較的話，差距已經有超過1000點。

「...而同時發行商出唔切咁貼價嘅牛證的話，大多數情況下大市會一路繼續向上追殺街貨，一直無晒或者牛熊兩邊街貨嘅點數差距收窄為止...」嘿，原來噚日喺[下半part]已經寫咗，真係唯有望住熊證街貨嚟打，恒指牛(64547)，收回價26498點，同現價有逾900點差距，28倍槓桿比率已經係全場最高架啦，將就下啦，吼恒指5分鐘圖見到超賣先好落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

#輪證贏家 #輪證下半Part #warrantsandcbbc