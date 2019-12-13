即巿股評 港股直擊 香港財經

筆者早前提到對港股後市走勢相對樂觀，並認為一浪高於一浪的走勢並未改變，從目前來看預測仍屬準確。從恒指圖表可見，最近兩次浪頂分別為11月7日(二浪頂)27900點及9月13日(一浪頂)27366點，而最近三次浪底則分別為12月4日(三浪底)25995點、10月10日(二浪底)25521點及8月15日(一浪底)24899點，足證浪頂高於浪頂、浪底高於浪底的態勢仍然有效。

要研究是次反彈浪的頂部位置，則可從過去兩次反彈浪的波幅中入手。一浪底24899點至一浪頂27366點，升幅為9.9%或2467點；二浪底25521點至二浪頂27900點，升幅為9.3%或2379點。無論從點數及百分比來看，二浪升勢較一浪升勢有所收斂，但兩浪升勢算是相若。以較保守方式推算，三浪升幅收縮至8%的話(即約2079點)，三浪浪頂預測目標約28074點左右。

明年1月初見今浪頂

當然，如果以前二浪升幅作參考預測，三浪升幅理應可達到2200點或8.5%，即此浪之最佳目標位置為28195點。要檢視恒指未來走勢，定當同時留意四大指數成分股滙控(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)及友邦(01299)表現。從技術圖表可見，四大重磅股中，以滙控、中移動及友邦走勢最脗合，三股同樣處於浪底拗腰回升之勢。

騰訊則較為強勢，率先上試350元至360元之成交密集區。重磅股走勢大致與恒指走勢脗合，進一步引證港股是次升浪升穿兩萬八關口的可能性相對較大。至於是次升浪需時多久才能升穿兩萬八大關，則不妨再從一浪及二浪走勢入手。從一浪底升至一浪頂，歷時22個交易日；從二浪底升至二浪頂，歷時21個交易日。

按圖索驥，假如大市果真按照其應有韻律運行，港股將於2020年1月3日或6日觸及是次預測的浪頂約28074點(最佳位置為28195點)。雖然上述預測看似合情合理，但筆者仍不得不為自己先戴「頭盔」，皆因政治市能完成扭曲股市應有韻律。事實上，中美兩國貿易首階段談判期限將於12月15日屆滿，任何不利因素皆有可能打擊大市。

筆者上周已提到長和(00001)及金沙(01928)走勢對辦，兩者股價已處於調整期末段。明顯地，兩者於過去一周亦開始兜底回升，特別是金沙走勢更強，相信與新聞傳出澳門即將設立一個以人民幣計價的證券交易所、加快建設人民幣結算中心，以及會從橫琴撥出更多土地予澳門供發展用途等利好消息刺激。兩者升勢才剛開始，有貨在可繼續持有，目標價維持不變。

債冚債遊戲仍有得玩

要發掘整固完成並隨時展開升浪的股份，不妨留意佳兆業(01638)。佳兆業今年多次發行美元債，票息企穩10厘樓上，利息開支幾襟計。不過債務問題一日未爆，一日都可以玩落去，畢竟內房股在以債冚債的音樂椅遊戲上已玩了好一段時間，經驗十足。截至今年6月底止半年，佳兆業營業額按年增長33.8%至201.1億元人民幣，純利大升66.5%至28.4億元人民幣，每股盈利0.467元人民幣。

佳兆業昨日收報3.21元，現價相對今年預測市盈率(P/E)約3.1倍。技術上，佳兆業於8月中低見2.45元後觸底回升，至10月9日高見3.69元，反彈幅度高達50%。及至本月初，佳兆業回調至3元邊後見支持，相信是次調整已經完結。投資者可於現價買入，首站上望3.75元，如能升穿並企穩，可進一步挑戰3.9元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產